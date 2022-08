LS Group se positionne pour acheter IMSA Porsche

Selon une note de l’Autorité de la concurrence, LS Group devrait prendre le contrôle du groupe IMSA, à savoir les centres Porsche de Rouen et de Caen et l’institution de compétition automobile IMSA Performance.

LS Group, fruit du rapprochement entre les groupes Schumacher et Lamirault, a notifié son intérêt pour l’acquisition totale de la société SAS Innovation Mécanique & SCE Automobiles, dite « IMSA », à l’Autorité de la concurrence.

La transaction porte sur trois grandes filiales : les centres Porsche de Rouen et de Caen et la célèbre entité de sports mécaniques et d’événementiels IMSA Performance. Le groupe IMSA a aussi une importante activité Porsche Classic.

LS Group va renforcer son pôle sport et luxe

LS Group, qui distribue 23 marques via 54 sites et grâce à 1 500 collaborateurs, va ainsi encore renforcer son pôle sport et luxe (Alpine, Maserati, mais encore Lamborghini, Bugatti et McLaren) et faire une entrée remarquée au sein de la marque Porsche. Rappelons que le groupe distribue déjà les marques des groupes Volkswagen et Audi.

Dirigé par Edouard Schumacher, LS Group distribue 32 000 véhicules neufs, 22 000 véhicules d’occasion, et réalise 250 000 opérations après-vente par an, sur cinq grandes régions (l’Île-de-France, le Centre-Val de Loire, les Pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie). Le groupe, très actif au sein de Station F, est aussi à la pointe des nouvelles technologies et vient notamment d'investir dans le metaverse.