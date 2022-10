LS Group va céder sa concession de Nanterre à FCA Motor Village

Édouard Schumacher, président de LS Group, a pris la décision de vendre sa concession de Nanterre (92) à FCA Motor Village France, filiale de Stellantis &You, Sales and Services. L'établissement vend des véhicules de plusieurs marques de l’ancienne entité FCA.

Sur son site internet, l’Autorité de la concurrence a notifié l’intention de FCA Motor village France (filiale de Stellantis &You, Sales and Services) de prendre « le contrôle exclusif d’un fonds de commerce de concession automobile exploité à Nanterre (92) ». Propriété d’Édouard Schumacher, président de LS Group, cette concession est la seule du portefeuille de ce dernier à réunir uniquement les marques du groupe Stellantis, et plus précisément de l'ancienne entité FCA, à savoir Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professionnel et Jeep.

Le rachat de cet établissement par FCA Motor Village France n’est donc pas surprenant. Intégré dans Stellantis &You, Sales and Services, l’entreprise commercialisera les marques déjà présentes sur le site. FCA Motor village est également présent à Boulogne-Billancourt (92), Englos (59), Le Cannet (06), Lyon (69), Vénissieux (69), et Villeneuve-d’Ascq (59).

Pour mémoire, LS Group est né en 2019, de l’alliance entre deux familles historiques du secteur automobile français, que sont les groupes Schumacher et Lamirault. LS Group distribue 25 marques dans ses 63 concessions réparties sur cinq régions (Île-de-France, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Bretagne et Normandie). L'an passé, l'opérateur a vendu 32 000 VN, 22 000 VO et réalisé 250 000 opérations après-vente.