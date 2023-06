LS Group mélange les arts à Saint-Cloud

Démolir pour recréer. Lors de la fête de la musique, le 21 juin dernier, LS Group a enflammé la colline de Saint-Cloud (92). Baptisé « Démolition Party », l’événement avait pour objectif de clôturer le chapitre Volkswagen-McLaren avant l’arrivée de Maserati au sein du bâtiment. En effet, à compter de septembre prochain, l’essentiel de l’activité de Volkswagen sera rapatrié à Rueil Malmaison (78) où LS Group possède déjà un imposant site multimarques Volkswagen, Seat, Skoda et Audi. Tandis que la marque McLaren sera déplacée de Saint-Cloud vers le site du Vésinet (78) qui est occupé par Maserati depuis 2015. La marque de voitures de sport haut de gamme aura donc un bâtiment de 1 000 m2 qui lui sera 100 % dédié, que ce soit pour le showroom comme pour l’après-vente.

La future concession Maserati ouvrira donc ses portes dans moins de trois mois dans les Hauts-de-Seine. Selon les confidences d’Edouard Schumacher, CEO de LS Group, l’écrin s’étendra sur une superficie de 1 500 m2, comprenant l’exposition des véhicules neufs et d’occasion, ainsi que la partie service, « mais sans compter les espaces de stockage qui seront organisés aux alentours », précise-t-il. Les clients Maserati de toute l’Île-de-France devront donc bientôt se rapprocher de ce site pour acheter leur véhicule ou accessoires à l’effigie du trident. Les immatriculations françaises de Maserati sont partagées sur le territoire national entre quinze distributeurs.

Une personnalité singulière

Au milieu des supercars et concept-cars, des centaines de passionnés, clients et curieux ont été conviés le temps d'une soirée à basculer dans un monde sans règles aux multiples univers artistiques : dans les anciens showrooms et ateliers étaient installés un tatoueur, une exposition de sneakers customisés (Savoir-Faire), les DJ « The Doppelganger », un traiteur italien, un stand pour apprendre à faire des graffitis, ou encore un simulateur de réalité virtuelle. Une expérience détonante qui laisse transparaître la patte d’Edouard Schumacher. De fait, le dirigeant a toujours aimé casser les codes de l'expérience automobile traditionnelle. « L’an dernier, LS Group avait organisé LE rassemblement de supercars de tous les temps au centre de Paris, dans un building de 14 étages sur les quais de Seine, se remémore-t-il. Cette année, LS Group a changé de concept, de lieu, toujours faite d’exclusivité, dans un esprit plus underground, plus art-virtuel. Nous avons eu envie de mettre en scène les envies et les goûts de chacun lors d’une soirée dédiée à la créativité automobile. Une seule ambition celle de parler automobile autrement ». Pari réussi.