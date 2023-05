LS Services confie l'entretien de ses 355 véhicules à Eurofleet Tyres & Services

Le réseau Eurofleet Tyres & Services (Speedy, First Stop et Côté Route) s'est vu confié l'entretien de la flotte LS Services.

LS Services a remplacé la location longue durée de ses 355 véhicules par une détention en propre, en crédit-bail. Un choix qui implique d’en gérer aussi l’entretien au plus juste. Pour ce faire, l'entreprise a décidé de faire appel au réseau d'Eurofleet Tyres & Services et ses 900 agences et ateliers aux couleurs de Speedy, First Stop et Côté Route.

L'entretien multi-marques et multi-énergies

Grâce à ce partenariat, LS Services maîtrise l'entretien de son parc multi-marques et multi-énergies. En effet, 20 % des véhicules sont déjà électriques et quelques-uns roulent au bioéthanol. « Je travaille avec Eurofleet Tyres & Services depuis trois ans qui m’apporte un réseau national présent jusque dans certains endroits isolés, explique David Carvalho, directeur du pôle automobile de l’entreprise. Tous les véhicules, quelle que soit leur motorisation, peuvent être pris en charge dans les conditions prévues par le constructeur avec la préservation de la garantie. Les techniciens n’ont qu’à prendre rendez-vous sans avoir à avancer les frais », précise le gestionnaire de flotte. Les conditions négociées leur sont appliquées dans n’importe quel centre du réseau.

Un suivi performant des coûts d'usage

Attentive au contrôle des dépenses engagées, LS Services dispose en interne de deux référents, qui se partagent les parties Nord et Sud de la France. Ils demandent des devis avant chaque intervention, valident les dépenses nécessaires et s’assurent de l’absence de dérive des coûts. « Dès que j’ai un souci, il est réglé rapidement. C’est ce je recherchais », confie David Carvalho. Eurofleet Tyres & Services contribue ainsi à la réussite du pari de LS Services : parvenir à une gestion indépendante et performante de ses véhicules.