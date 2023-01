Luca de Meo écrit une lettre ouverte aux institutions européennes

Posant le premier jalon de sa présidence de l’Association des constructeurs européens d'automobiles, Luca de Meo écrit une lettre ouverte aux dirigeants des grandes instances européennes. Il appelle de ses vœux une Europe qui stimule le développement durable, sans se limiter à empiler les normes et les contraintes.

Dans la foulée d’une intervention face à la presse européenne, Luca de Meo, en qualité de nouveau président de l’ACEA depuis le 1er janvier 2023, a rendu publique la lettre ouverte envoyée aux responsables des institutions européennes.

« Avec la transition vers une mobilité zéro émission, l’industrie automobile est à un pivot de son histoire. Les autorités politiques européennes ont fixé la trajectoire et l’industrie est déterminée à la suivre.

L’industrie automobile est un moteur économique pour l’Europe et mène la transition vers la mobilité zéro émission. Des tendances récentes montrent néanmoins qu’elle a perdu du terrain face à ses principaux concurrents mondiaux. La réponse politique face aux défis qui sont proposés à l’industrie est d’une importance primordiale.

Pouvoir rivaliser avec les autres grandes régions du monde

Des récents travaux législatifs comme Euro 7 montrent que l’Europe compte réguler la voie vers le zéro émission, quand d’autres pays choisissent de la stimuler, de l’encourager. L’industrie automobile européenne appelle avec insistance une politique industrielle automobile ambitieuse et structurée, pour rivaliser avec d’autres régions du monde, tout en sauvegardant, en promouvant le libre-échange dans le monde.

Ce que nous demandons aujourd’hui, c’est une approche stratégique, ouverte, du temps aussi, et par-dessus tout, la possibilité d’apporter la voix de l’industrie automobile dans le débat. Nous vous proposons notre détermination pour atteindre les objectifs qui nous ont été fixés, mais aussi de la transparence, une méthode basée sur des faits concrets et en plus, le maintien des emplois de millions de personnes ».

En filigrane des prises de position actuelles, une clause de revoyure qui commence à sentir le soufre

Dans le détail, la lettre insiste sur le soutien des États-Unis à son industrie et son économie avec l'Inflation Reduction Act ou sur les aides déployées en Chine avec le plan Made in China 2025 (MIC). En comparaison, l’Europe se contente de réguler.

Luca de Meo rappelle aussi que le choix du tout-électrique place l’Europe dans une position défavorable sur la chaîne de valeur, en particulier par rapport aux Chinois. D’ici à 2030, pas plus de 5 % des matières premières nécessaires à la production de batteries pour véhicules électriques seront sourcées en Europe.

Il répète encore qu’il faut maîtriser les prix des véhicules, car 80 % des trajets quotidiens sont réalisés en voiture. Précisant que l’Europe n’a pas la main sur le coût des batteries, contrairement à la Chine, et que les prix des voitures resteront donc élevés.

Il attire aussi l’attention des autorités européennes sur l’effet de volume. Aujourd’hui, 1,5 % des 250 millions de voitures en circulation en Europe sont 100 % électriques. En 2030, on évoque une part de 25 %. Pour avoir un impact sur le changement climatique, il faudra bien considérer le parc roulant dans son ensemble et apporter des solutions, qui ne résident pas dans une diminution de la liberté de circuler des citoyens. En filigrane des propos de l’ACEA, on trouve la pression qui monte aujourd’hui autour du rendez-vous de la clause de revoyure.