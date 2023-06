Luca de Meo porte Renault Group vers une rentabilité financière record

Les perspectives financières de Renault Group sont effectivement impressionnantes, avec une prévision de progression d'au moins un point de sa marge opérationnelle. Celle-ci devrait se situer entre 7 et 8 % en fin d'année, comparée à une prévision précédente supérieure ou égale à 6 %.

La solide marge opérationnelle de Renault Group, comparable à celle des constructeurs premium, n'est toutefois pas surprenante, tant les nouveautés produits portées par l'électrification connaissent un réel succès commercial malgré la concurrence de Tesla et des marques chinoises sur les prix des voitures électriques. Renault Group trace un sillon très intéressant dans cette révolution de la voiture électrique. De plus, le récent plan de développement de la marque Alpine, d'une valeur estimée à 550 millions d'euros, vient renforcer cette dynamique. Alpine vise une croissance annuelle de 40 % entre 2023 et 2030, avec des revenus estimés à 8 milliards d'euros d'ici à 2030, dont 2 milliards d'euros prévus en 2026. La marque prévoit une transition complète vers des véhicules entièrement électriques d'ici à 2026 et s'engage à atteindre une production neutre en carbone d'ici à 2030. L'objectif ultime est d'atteindre une marge opérationnelle de 10 %. Du côté de la marque Renault, chaque nouveau produit devient rapidement leader sur son segment tout en développant le full électrique, à commencer par la Megane E-Tech qui a marqué un véritable renouveau pour la marque. En outre, Dacia poursuit un développement très intéressant, notamment avec la Spring, la voiture électrique la plus vendue en France.

La méthode « Luca de Meo » : gagnante encore une fois !

Après les succès de Fiat, Audi ou encore Seat/Cupra, il est indéniable que la méthode Luca de Meo, axée sur le produit, fonctionne de nouveau. Le choix stratégique de se concentrer sur la production de voitures électriques basées sur des plateformes spécifiques s'avère également payant, car les constructeurs qui ont opté pour une approche multi-énergies sur un même modèle rencontrent des difficultés commerciales.

« Renault Group atteint des niveaux de performance records, déclare Luca de Meo. Ces résultats sont le fruit d’une stratégie orientée sur la création de valeur et d’un engagement sans faille, depuis trois ans, des équipes dans la Renaulution qui transforme le groupe en profondeur. Ainsi, grâce aux efforts continus pour réduire les coûts et à une offensive produits inédite dans l’histoire du groupe, Renault Group revoit à la hausse les perspectives financières pour l’année. Cette offensive produits, qui concerne toutes les marques du Groupe, n'en est qu'à ses débuts et contribuera encore à améliorer la performance du Groupe, tout en conduisant une transformation unique pour devenir l'entreprise automobile de nouvelle génération. »

Un premier semestre 2023 record

Outre une marge opérationnelle du groupe prévue entre 7 et 8 %, le constructeur vise désormais un free cash-flow opérationnel de l’automobile supérieur ou égal à 2,5 milliards d’euros (contre supérieur ou égal à 2 milliards d’euros précédemment). Cette révision s’explique principalement par la qualité du mix de ventes, résultant du succès des nouveaux lancements et la poursuite de de la politique commerciale axée sur la valeur. Pour le premier semestre 2023, Renault Group prévoit une marge opérationnelle supérieure à 7 % et un free cash-flow opérationnel de l’automobile d’environ 1,5 milliard d’euros (incluant 600 millions d’euros de dividendes de Mobilize Financial Services).