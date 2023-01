Luca Magnotta rejoint Texa en tant que directeur général

Avec l’arrivée de Luca Magnotta, Texa intègre un responsable fort de 20 ans d'expérience chez Magneti Marelli ou, entre autres, il a occupé le poste de directeur général de la division Electronic & Powertrain au Brésil avant d’assumer à son retour en Italie le poste clé de directeur du marketing, des ventes et du développement de la Business Line Electronics.

Sa nomination doit permettre à Texa de consolider son leadership mondial dans les secteurs de l'équipement de garage et de la télémobilité et de poursuivre sa croissance dans la dernière ligne d'activité e-Powertrain dédiée au développement et à la production de systèmes sophistiqués et innovants pour la propulsion électrique des véhicules et l'électronique associée.

« Tout d'abord, je tiens à remercier Luciano Marton de nous avoir accompagnés durant ces cinq années à de grands résultats. Je suis convaincu que Luca Magnotta nous apportera sa grande expérience acquise dans le domaine automobile afin d’atteindre d'autres objectifs, notamment dans le domaine de la mobilité alternative, où, malgré notre engagement relativement récent, nous avons déjà conclu d'importants contrats de fourniture et construit une nouvelle usine que nous inaugurerons au premier semestre 2023 », souligne Bruno Vianello, fondateur et président de Texa.