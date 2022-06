Ludovic Piaugeard prend la tête du conseil d'administration de Roady et Rapid Pare-Brise

Ludovic Piaugeard, chef d’entreprise des Roady et Rapid Pare-Brise de Louviers, Bernay, Pont-Audemer et de Gisors dans l’Eure a pris, le 6 juin dernier, la tête du conseil d’administration des deux enseignes du groupement Les Mousquetaires. Il remplace Denis Larquier qui assurait ce mandat depuis 7 ans.

Diplômé de l’université de technologies de Troyes comme ingénieur des systèmes mécaniques, Ludovic Piaugeard, 46 ans, après une carrière dans la gestion de projet puis commerciale dans l’industrie automobile a repris, en avril 2012, avec son épouse Karine, le centre Roady de Louviers. En 2017 et 2020, il fait l'acquisition des points de vente Roady de Bernay, Pont-Audemer et de Gisors (27).

Ludovic Piaugeard occupe alors rapidement des responsabilités au sein du conseil d’administration du pôle Mobilité des Mousquetaires. Il porte, dans un premier temps, le projet de transformation des systèmes d’information des enseignes, pour les services d’appui comme pour les points de vente en France et au Portugal. En 2015, il intègre le bureau du conseil d’administration, pour accompagner, aux côtés de Denis Larquier, les transformations face aux enjeux du digital ainsi que sa stratégie de diversification avec, notamment, la reprise de Rapid Pare-Brise en 2018.

« Comme pour de nombreux secteurs, la transformation digitale de nos commerces et de nos offres sera une clef majeure pour performer demain. Nous l’engageons avec le développement d’applications au service de nos collaborateurs et collaboratrices en points de vente et, bien sûr, à destination de nos clients qui pourront demain, par exemple, louer nos véhicules 24h/24, 7j/7. En parallèle, nous poursuivons le développement de notre réseau de magasins. Nous avons ouvert six Roady en 2021, nous en ouvrirons 10 en 2022 », précise Ludovic Piaugeard.