Lumileds apporte de nouveaux projecteurs dans l’atelier

L’équipementier que l’on retrouve aussi bien sur le marché de l’éclairage pour automobiles que dans les ateliers de maintenance de celles-ci ne cesse de faire progresser son offre dans le domaine de l’éclairage d’appoint dédié aux réparateurs. Conçus et développés en étroite collaboration avec les professionnels utilisateurs de ce type d’équipement au quotidien, les nouveaux projecteurs Philips Flood, Flood Audio et Flood Mini disposent de fonctions personnalisables qui marquent une différence sur le marché des lampes d’ateliers.

Pour répondre aux différentes utilisations possibles en atelier, le fabricant a doté ces 3 projecteurs d’un réglage par molette rotative permettant d’accéder à un éclairage grand angle (100°) pour un travail prolongé sur de grands espaces et à un éclairage à faisceau précis qui concentre la lumière sur une petite zone, l’idéal pour les inspections détaillées et les espaces exigus.

Les modèles Flood et Flood Audio produisent un flux lumineux de 1 000 lumens pour une consommation de seulement 10 Watts qui peut-être ramené à 250 ou 100 lumens si l’opérateur souhaite moins de puissance et/ou une plus grande autonomie. Plus compact, le projecteur Flood Mini produit un flux lumineux de 500 lumens tout en conservant le même faisceau variable des autres versions.

Excepté sur le modèle Mini, les projecteurs peuvent s’allumer ou s’éteindre à distance, d'un simple geste de la main grâce à un capteur qui ne répond qu'à un double mouvement spécifique de la main, ignorant ainsi les mouvements involontaires. Chaque projecteur est doté d’un crochet de suspension mais peut également être vissé sur un trépied ou fixé à n'importe quelle surface métallique grâce aux aimants intégrés. Un ensemble de solution qui offre aux professionnels la possibilité de l’orienter selon son besoin.

Grâce à une fabrication faisant appel au copolymère ABS et au caoutchouc, le fabricant revendique le classement IK07 pour les chocs et IP65 (IP55 pour le Flood audio) pour l’étanchéité de ses derniers éclairages. En termes d’autonomie, Les projecteurs embarquent une batterie lithium-ion permettant, selon la puissance adoptée, de travailler durant une période oscillant entre 3 et 22 heures après une charge n’excédant pas 5 heures (3,5 heures pour le mini). A noter que les modèles Flood et Flood audio peuvent être utilisés comme une réserve d’énergie (mode power bank).

Enfin pour répondre à un demande bien compréhensible des réparateurs, Lumileds a doté le Flood audio d’une connexion Bluetooth et de deux haut-parleurs intégrés de 5 W pour que ceux-ci puissent écouter de la musique tout en travaillant.