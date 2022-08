Lumileds complète son offre de baladeuses EcoPro

D’un design compact et très fine pour accéder dans des zones exiguës, la nouvelle EcoPro30 de Lumileds bénéficie d’un faisceau lumineux de 120° idéal pour éclairer un espace plus large. Calée sur une lumière idéale de 6 500 °K, elle offre deux puissances d’éclairage : 150 lumens en mode Eco et 300 lumens en mode Boost.

En termes d’ergonomie, la baladeuse est dotée d’un crochet rotatif et d’un puissant aimant. Simple à accrocher et à fixer, cette lampe facilite le travail du mécanicien en lui laissant les mains libres. Au chapitre de l’autonomie, l’EcoPro30 embarque une batterie lithium-ion qui lui permet avec une seule recharge via son port mini USB d’accéder à 8 heures d’utilisation continue en mode Eco, ramenée à 4 heures en mode Boost. Enfin, en termes de résistance, cette lampe, qui peut-être de temps à autre malmenée, revendique un indice de protection IK07 face à l'eau et à la poussière et un indice de protection IP54 pour résister aux chocs et chutes d'une hauteur allant jusqu'à 1,5 m.

De son côté, la nouvelle lampe EcoPro10, bien plus petite, est idéale pour éclairer les petits espaces et révéler certains détails. Ses 5 Led disposées latéralement produisent un faisceau lumineux de 90 lumens et le pointeur axial, un éclairage concentré de 10 lumens. N’affichant que 90 g sur la balance, cette petite lampe se fait oublier et trouve sa place à la ceinture ou dans une poche. Son alimentation est assurée par une pile AAA unique qui lui autorise une autonomie proche des 6,5 heures.