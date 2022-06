Spécialisée dans la prévention du risque routier en entreprise et l'éco-conduite, LVR Fleet renforce son équipe et annonce l'arrivée de nouveaux experts, portant à 30 le nombre de formateurs disponibles sur le territoire.

La Vie Routière Fleet a accueilli ces derniers mois de nouveaux experts afin de renforcer ses équipes. Au total, 30 formateurs sont désormais disponibles pour accompagner les clients entreprises dans leur projet de prévention du risque routier, par exemple. C'est notamment le cas de Maxime Mettra, nommé directeur de la prévention au sein de la structure.

Ce champion de France de rallyes routiers a réalisé des études supérieures dans le domaine des mathématiques appliquées et dispose d’un Master 2 sur le sujet du risque routier. Il a œuvré au sein du conseil départemental du Loiret (45) pour améliorer les infrastructures routières et accompagner les pouvoirs publics dans la baisse de la sinistralité. Puis, il a décidé de pleinement « vivre la route » en se lançant dans le métier de guideur professionnel : escorte motocycliste des convois exceptionnels. Parallèlement à ça, il a intégré le pôle de formateurs LVR et a animé de nombreuses formations éco-sécurité à travers tout le pays. Après dix années et un demi-million de kilomètres parcourus à gérer le risque routier sur le terrain, il profite désormais de son expérience pour accompagner les clients de l'entreprise, lauréate du prix Innovation Sécurité Routière en 2020 pour « jedeclaremonaccident.com ».