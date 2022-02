Lynk & Co choisit Allianz Partners pour l'assurance automobile de ses abonnés

Le constructeur automobile, dont l'offre s'appuie sur un modèle de location par abonnement, s'associe au spécialiste des solutions d'assistance et d'assurance pour compléter son dispositif et "offrir ainsi une expérience de mobilité sans tracas".

Désormais, les conducteurs d'un SUV 01 de Lynk & Co pourront opter pour une assurance Allianz Partners en option avec le forfait d'adhésion. Objectif pour la marque : offrir une tranquillité d'esprit aux clients à un coût transparent. Ce service est également disponible pour les clients B2B et les flottes d’entreprise dans presque tous les marchés européens où Lynk & Co s'est lancée, comme la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne.

>> À LIRE AUSSI : Le constructeur automobile chinois Lynk&Co revendique 60 000 membres en Europe

"Nous sommes fiers de soutenir la nouvelle approche de mobilité centrée sur l'abonnement que propose par Lynk & Co. Notre objectif est de soutenir les nouvelles tendances axées sur les innovations numériques, la simplicité et la durabilité", déclare Jean-Marc Pailhol, directeur de l’unité partenariats stratégiques globaux et membre du conseil d'administration d'Allianz Partners. De son côté, Alain Visser, PDG de Lynk & Co, ajoute : "Notre raison d’être est d’offrir une véritable expérience de mobilité sans tracas du début à la fin. Notre collaboration avec Allianz, qui permet d’inclure toutes les couvertures d’assurance nécessaires à notre solution de mobilité partagée, offrira confort et tranquillité d'esprit à tous les membres de Lynk & Co qui utilisent un 01."