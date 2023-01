Lynk & Co concrétise ses projets en Allemagne

Conformément à ses objectifs pour ce nouvel exercice, dont les modalités ont été dévoilées il y a une semaine, la jeune pousse du groupe automobile chinois Geely poursuit son développement en Europe. Lynk & Co inaugurera son quatrième et nouveau Club en Allemagne, au cœur de Düsseldorf, le 4 février 2023. Dans la mesure où l’Allemagne est l’un des trois marchés les plus actifs de la marque, le choix de ce territoire semblait évident. « Nous sommes ravis d’ouvrir notre nouveau Club à Düsseldorf, où nous voyons un grand potentiel, confirme Alain Visser, P-DG de Lynk & Co. En effet, nous comptons près de 25 000 membres allemands, dont un grand nom dans la Ruhr. L’ouverture de notre nouveau Club est la prochaine étape pour notre communauté en croissance constante dans cette région. De plus, ce territoire, autrefois très industriel, est devenu un melting-pot culturel et créatif. Peu de villes en Allemagne évoquent autant la mode, la créativité et les communautés internationales que Düsseldorf ». Munich, Hambourg et Berlin possèdent déjà leur propre établissement.

Un réseau en construction

En 2022, la marque a inauguré trois nouveaux Clubs en Europe, précisément à Rome, Milan (Italie) et Barcelone (Espagne). Elle est désormais présente sur sept marchés européens, à savoir les Pays-Bas, la Suède, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et la Belgique, et comptera dans quelques jours onze Clubs à travers ces territoires (Amsterdam, Göteborg, Stockholm, Anvers, Munich, Hambourg, Berlin et Düsseldorf). Lynk & Co assure avoir accueilli 10 000 visiteurs dans l’ensemble de ses Clubs tout au long du précédent exercice. D’autres ouvertures sont prévues courant 2023, notamment en France (second semestre 2023) et en Espagne. Sur le marché national, Lynk & Co a enregistré 20 423 membres l’an passé.