Lynk & Co se renforce en Italie, son deuxième plus gros marché européen

Le 26 novembre dernier, les clients italiens ont pu découvrir le nouveau club de la marque Lynk & Co, situé au cœur de Milan. Après Rome, la capitale mondiale de la mode a été choisie pour recevoir le second Club en Italie. Le choix de cette localité résulte d'une stratégie de marché menée par le constructeur chinois : « Le marché italien a été intrigué par le concept de mobilité de Lynk & Co depuis le début et reste l’un des marchés les plus actifs ». Avec 20 % de clients sur ce territoire, l’Italie est le deuxième plus grand marché d’Europe du constructeur. « Les abonnés italiens sont particulièrement intéressés par la flexibilité, une mobilité plus durable, les fonctions numériques du 01 et le design de la voiture », ajoute celui-ci.

Une formule détonante déclinée dans le monde

Pour attirer ses visiteurs, Lynk & Co décline le même concept à l’international : une décoration colorée extravagante – ici des toilettes aux allures de Candy Shop –, du mobilier confortable, un bar en métal, des fauteuils en 3D, des néons dans tous les sens et des luminaires de la marque locale Seletti. De plus, pour correspondre à sa volonté de créer un espace social, la marque y propose également des projets, des spectacles et des ateliers pour ses membres. Et bien sûr, au milieu de tout ce décor improbable trône la Lynk & Co 01, car il s'agit bien là d'un showroom automobile.

En septembre 2022, le constructeur automobile chinois, détenu par le groupe Geely avait ouvert son neuvième club à Barcelone, en Espagne. Milan et Düsseldorf avaient été confirmés avant la fin de l'année 2022, tandis que Madrid et Paris inaugureront leur structure l'année prochaine. La marque a étendu progressivement sa couverture en Europe, avec des ouvertures progressives depuis deux ans : Amsterdam en 2020 ; Göteborg, Anvers, Hambourg, Berlin, Munich et Stockholm en 2021 ; Rome, Barcelone et Milan en 2022.