Lynk & Co engage Corinne Aaron, ex-Tesla

Corinne Aaron annonce qu’elle rejoint la marque Lynk & Co, au sein de la galaxie Geely et Volvo, en qualité de directrice du marketing. Elle a notamment marqué ce département de son empreinte chez Tesla EMEA.

Corinne Aaron a rejoint Lynk & Co à la direction du marketing, avec l’ambition partagée de changer la mobilité en Europe pour épouser des solutions plus flexibles et durables. Elle travaillait jusqu’à présent chez Lovevery, une marque américaine de jouets notamment spécialisée dans les formules d’abonnement.

Six années intenses chez Tesla

Auparavant, elle a fait un passage remarqué chez Tesla EMEA où elle a piloté le marketing de la marque pendant six ans, mettant en place une équipe de 40 personnes réparties dans 18 pays. Corinne Aaron a ainsi accompagné l’implantation de Tesla dans six nouveaux pays tout en participant activement au lancement de quatre modèles. Elle a aussi travaillé chez Adidas et Hyatt.

Booster la notoriété de Lynk & Co

Sa maîtrise du digital, des réseaux sociaux et des expériences événementielles sera un précieux atout pour Lynk & Co, dirigé par Alain Visser, qui peine à se déployer en Europe, le cas de la France mis à part puisqu’il est lié à un problème juridique avec Citroën.