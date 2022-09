Lynk & Co installe son premier Club en Espagne

Le constructeur automobile chinois, détenu par le groupe Geely, a choisi Barcelone pour ouvrir son neuvième Club à travers le monde et le premier sur le sol espagnol. Les villes de Milan, Düsseldorf, Madrid et Paris sont également pressenties pour accueillir courant 2022 et 2023 un établissement du même genre.

Plus qu’une concession automobile, le Club barcelonais a été conçu par Lynk & Co pour être davantage un espace social où les clients pourront « nouer des liens avec d’autres membres, prendre un verre, participer aux événements organisés et acheter des produits de marques partenaires locales ». Pour assurer cette ambiance décalée et chaleureuse, Lynk & Co a fait confiance au studio de design espagnol Masqueespacio. L’établissement est donc conçu sur plusieurs étages dans un univers électrique où des fresques colorées originales décorent les murs. Une piscine sous-marine ou le ventre d’une baleine comptent parmi les exemples. Au milieu de cette atmosphère dégantée, la dimension automobile semble passer au second plan. La marque chinoise précise néanmoins que les clients pourront essayer le SUV hybride rechargeable 01.

Une couverture en cours de développement

En parallèle du Club catalan, un nouveau centre de service clients ouvrira également ses portes à Barcelone, et devrait employer 150 collaborateurs. L’objectif de ces deux implantations est d’accueillir des clients du sud de l’Europe. D’autres Clubs viendront prochainement renforcer le réseau de Lynk & Co actuellement composé de neuf Clubs sur le Vieux Continent (Amsterdam en 2020 ; Göteborg, Anvers, Hambourg, Berlin, Munich et Stockholm en 2021 ; Rome et Barcelone en 2022). Milan et Düsseldorf sont confirmés avant la fin de l'année 2022, tandis que Madrid et Paris inaugureront leur structure l'année prochaine.