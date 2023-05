Lynk & Co passe par BCA Europe pour la reprise de ses véhicules d’occasion

Lancé en 2016 par le groupe chinois Geely et le constructeur automobile suédois Volvo, Lynk & Co songe à l’avenir de son parc roulant. Ainsi, la marque suédoise a scellé un partenariat avec BCA Europe, spécialisé dans l’expertise de véhicules d'occasion destiné aux particuliers et aux professionnel, pour faciliter la reprise de ses voitures d'occasion. Lynk & Co promet un processus « simple et sans tracas ». Les automobilistes qui souhaitent vendre leur véhicule recevront un outil d'inspection à distance. Puis, après l’enlèvement, chaque véhicule passera par une inspection industrielle standardisée, portant à la fois sur l'état esthétique et mécanique, avec un reconditionnement disponible si nécessaire. Ce partenariat contribuera à augmenter la durée de vie de la gamme Lynk & Co, composée pour l’heure d’un unique modèle à savoir la 01.

« Ce partenariat avec BCA Europe nous permet non seulement d'augmenter l'utilisation à vie de notre voiture 01, pour aider à maintenir un avenir durable, mais cela signifie également que nous pouvons offrir à encore plus de clients la possibilité de découvrir notre produit », commente Alain Visser, P-DG de Lynk & Co. Cette entente couvre les sept marchés européens sur lesquels Lynk & Co opère actuellement, c’est-à-dire la Suède, l'Italie, la France, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas.