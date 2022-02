Le constructeur automobile chinois Lynk&Co revendique 60 000 membres en Europe

Lynk & Co tire un bilan plutôt positif de l’année 2021. Fondée en 2016 par le géant automobile chinois Geely - qui comprend notamment dans son portefeuille les constructeurs LEVC (les « Black Cab » électriques londoniens), Proton, Polestar, Lotus ou encore Volvo – la jeune marque est désormais implantée dans six pays européens (Allemagne, Belgique, France, Italie Pays-Bas et Suède) où elle n’a ouvert aucune concession mais des « clubs ». Ceux-ci sont situés dans les grandes métropoles telles Amsterdam, Anvers, Berlin, Munich, Hambourg, Göteborg et Stockholm.

En France, c’est à Paris, au sein d’un ancien atelier situé dans le 11e arrondissement, que les curieux et prospects seront prochainement accueillis par les équipes de la marque. « Chez Lynk & Co, l’enjeu est de nous concentrer sur l’expansion de notre communauté et de nos membres – pas sur la vente de nos voitures – afin de promouvoir une utilisation plus efficace des ressources », indique l’entreprise dans un communiqué. Lynk & Co affirme ainsi avoir accueilli l’an dernier 59 539 nouveaux membres. « Cela signifie que près de 60 000 personnes ont désormais accès au SUV 01 quand elles le souhaitent ».