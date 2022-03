Lyon contraint les automobilistes à lever le pied en passant aux 30 km/h

Après Paris et Grenoble, le 30 km/h devient la règle dans la capitale des Gaules ce mercredi 30 mars. Objectif des élus : réduire l'accidentologie.

Plus de 80 % de la voirie dans la ville de Lyon est désormais soumise à la limite de vitesse de 30 km/h, contre 34 % auparavant. Cette nouvelle règle concerne les axes où se sont déroulés plus de 75 % des accidents durant ces derniers mois. « Ce ralentissement de la vitesse vient s’inscrire dans un grand mouvement d’apaisement de la ville. Notre objectif c’est de limiter le nombre de décès et de blessés graves », a déclaré Grégory Doucet, maire de Lyon.

Le dispositif « Ville 30 » s’applique à tous les usagers de l’espace public qu'ils soient en voiture, en camionnette et camion, à moto, en scooter, à vélo ou encore à trottinette. « Seuls les véhicules de secours ou d’urgence sont autorisés à rouler à la vitesse nécessaire pour accomplir leurs missions », précise la ville.

Certains grands axes conservent toutefois une limitation à 50 km/h, voire exceptionnellement à 70 km/h selon la carte établie ci-dessous. À noter également : dans les « zones de rencontres », la vitesse est de 20 km/h.

Durant le mois à venir, la police effectuera des contrôles pédagogiques afin d'informer les utilisateurs, avant qu'une série de radars pédagogiques soit progressivement mis en place. Des « radars sanctions » pourraient arriver au plus tard l’année prochaine. Une centaine d'emplacements sont actuellement à l'étude et plusieurs secteurs importants ont ainsi été identifiés notamment la rue Garibaldi, l’avenue Barthélémy Buyer et le cours d’Herbouville.