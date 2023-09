Lyon serait-elle devenue la nouvelle capitale automobile française ?

Lyon : c’est une succès-story automobile qui rompt avec la morosité de l’ensemble des autres salons automobiles français et européens. Deux éléments incontournables permettent aujourd’hui de qualifier l’importance d’un salon automobile grand public : le nombre de constructeurs présents et les nouveautés ou avant-premières présentées. Eh bien c’est assez simple ; le salon automobile de Lyon fait le plein en 2023, la liste est longue ! Rappelons que le salon automobile de Lyon n'accueille pas seulement les constructeurs mais aussi les groupes de distribution qui exposent avec eux et viennent avec leur force commerciale avec comme objectif de vendre des voitures.

Un partenariat gagnant entre marque automobile et réseaux

Créé en 1977, le salon automobile de Lyon avait failli disparaître il y a quelques années. Victime comme les autres salons européens de stands cathédrales et d’exposition de voitures destinés à cultiver l’image plutôt que de favoriser les ventes auprès du grand public. Relancé en 2015 par GL Events, sous la houlette de sa directrice générale Anne-Marie Baezner, salon de Lyon va de succès en succès tous les deux ans depuis 2019. De salon régional solide dans une région Auvergne-Rhône-Alpes qui abrite le second parc automobile en France, cet évènement devient national et sans doute au-delà. A Lyon, les voitures neuves sont exposées dans un même hall dans des stands d’une surface de 100 à 600 m2. Aucune cathédrale.

« On peut voir les voitures, les toucher, les essayer », rappelle Anne-Marie Baezner directrice du salon. La vedette c’est la « voiture » pour ce salon résolument orienté vers la vente.

Paris et Munich bien moroses tandis que Génève et Bruxelles ont disparu

Après les échecs du salon de Paris, qui n’est plus que l’ombre de lui-même, et dernièrement l’exposition morose de voitures allemandes et chinoises à Munich lors de l’IAA 2023, Lyon tient la bonne formule cette année. Dans un contexte de mutation vers l’électrique et de révolution à travers l’arrivée massive des constructeurs chinois en Europe, le salon automobile de Lyon prend des galons et une ampleur considérable lors de cette nouvelle édition.

La fête de l’automobile : un salon convivial et familial

La nouvelle édition du salon de Lyon, prévue du 28 septembre au 2 octobre, se décline autour de cinq univers : les véhicules neufs, les véhicules d'occasion, les mobilités, le sport automobile, les services et accessoires. Pour la première fois, un espace dédié aux VUL, à la mobilité hydrogène ainsi que des conférences sont proposés aux visiteurs.

Le salon automobile de Lyon est devenu un rendez-vous incontournable. Porté par GL Events et reposant sur la participation des constructeurs et de leurs distributeurs, l'évènement monte en puissance chaque année. Pour mémoire, l'an passé, 65 000 visiteurs ont été accueillis dans les allées d'Eurexpo et 1 850 ventes ont été réalisées au cours de la manifestation.

S'étalant à présent sur 50 000 mètres carrés et décalé dans le calendrier du printemps à l'automne, le rendez-vous lyonnais demeure « un salon convivial et avant tout familial, véritable fête de l'automobile et de toutes les mobilités », souligne Anne-Marie Baezner, la directrice du salon automobile de Lyon.

Tous les constructeurs répondent présents avec des nouveautés à la pelle

Lors de cette édition 2023, on peut mesurer la nouvelle dimension du salon automobile de Lyon à travers les nouveautés et avant-premières dans les valises des constructeurs automobiles.

La liste des exposants est particulièrement longue et impressionnante cette année. Dans le seul périmètre des constructeurs automobiles, Abarth, Aiways, Aixam, Alfa Romeo, Alpine, AMG, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, BYD, Citroën, Cupra, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Ferrari Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lamborghini, Leapmotor, Lexus, Ligier, Lotus, Maserati, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, MG Motor, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Vinfast, Volkswagen et Volvo ont confirmé leur présence. Des marques qui ne viennent pas les mains vides.

Des avant-premières comme à Paris ou Genève avant !

Aux côtés des véhicules de leurs gammes respectives déjà commercialisés, certains constructeurs ont prévu de faire découvrir au public lyonnais de véritables nouveautés. Qu'il s'agisse de modèles prêts à être lancés sur le marché français ou de concepts-cars.

Au rang des nouveautés, les visiteurs auront l'occasion de se familiariser avec l'Aston Martin DB12, le Fiat 600e, les Peugeot 208 et Opel Corsa restylées, le Subaru Solterra, la Tesla Model 3 Highland, le Renault Scénic E-Tech Electric (révélé à l'IAA Mobility de Munich début septembre), la Hyundai i20 restylée, le Toyota C-HR, le Mazda MX-30 REV, les Honda Z-RV, e:Ny1 et C-RV plug-in hybrid, le Kia EV9.

Ils auront aussi la possibilité de rêve face aux Alpine A230 bêta, Citroën Oli, DS Automobiles eTense Performance et autres Mercedes-Benz Vision AMG.