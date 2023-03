Macadam Europe absorbe les activités de SGS

Le spécialiste de la gestion de fin de contrat et du remarketing vient d’acquérir, pour l'Europe et le Moyen-Orient, les services d'évaluation d'actifs automobiles et de réseau de vente au détail d’un acteur mondial de l'inspection et de la certification, SGS.

Forte de 30 années d’expérience dans l’enregistrement et le rapport d’inspection de véhicules en fin de contrat, l'entreprise Macadam Europe entend renforcer sa présence sur le marché européen en proposant de solutions. Pour se faire, Macadam Europe vient de signer un accord avec SGS pour intégrer ses activités Automotive Asset Assessment et Retail Network Services. La clôture de ce contrat est prévue pour le 1er juillet 2023 et fait actuellement l’objet d’une consultation avec les autorités concernées, comme le requièrent les juridictions locales.

Passer à un million d’inspections par an

Si ce rapprochement entre les deux entités a pu avoir lieu, c’est parce qu’elles partagent ensemble « un engagement solide en matière de qualité et de fidélisation de la clientèle et disposent d’une bonne couverture géographique », justifie Macadam dans un communiqué. L’association de leurs expertises respectives assurera ainsi aux clients de deux sociétés un panel d’offres plus complètes et plus innovantes. Les méthodes d’inspection déployées par SGS seront en effet combinées aux solutions informatiques sur-mesure de Macadam. Qui compte plus de 450 employés et 650 000 inspections de fin de contrat à son actif dans 12 pays d’Europe.

En s’alliant les forces et la clientèle de SGS, Macadam Europe dénombrera un total de 720 employés, une présence dans 21 pays et un million d’inspections de véhicules par an. Cela fait de l'entreprise un véritable leader du secteur de l’inspection automobile européen. Par conséquent, « avec la combinaison des points forts des deux sociétés, nous sommes en bonne position pour connaître une croissance et un succès constants au cours des années à venir » affirme Bertrand Donck, CEO de Macadam Europe.