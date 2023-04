Macadam Europe vise le million d’inspections de véhicules par an

L’entreprise d’inspection de véhicules, qui fête ses 30 ans cette année, annonce l’acquisition des activités Automotive Asset Assessment et Retail Network Services de SGS pour l’Europe et le Moyen-Orient. Avec cet accord, Macadam Europe renforce sa présence sur le marché européen et a pour objectif d’élargir son panel de solutions. La méthodologie d’inspection de SGS sera combinée aux solutions IT sur mesure de Macadam pour l’inspection des véhicules. « Avec la combinaison des points forts des deux sociétés, nous sommes en bonne position pour assurer une croissance et un succès constants au cours des années à venir », commente Bertrand Donck, P-DG de Macadam Europe.

À ce jour, Macadam Europe compte plus de 450 employés et 650 000 inspections de fin de contrat dans douze pays, et fournit un support de remarketing aux sociétés de leasing, aux propriétaires de flotte et aux constructeurs automobiles. Avec cette acquisition, l’entreprise totalisera 720 collaborateurs, une présence dans 21 pays et un million d’inspections de véhicules par an, sous le nom Macadam. La mise en application de ce contrat est prévue à compter du 1er juillet 2023, après consultation avec les autorités concernées.