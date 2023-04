Macif, un bilan financier en léger retrait en 2022

Le premier assureur automobile de France, la Macif a enregistré un chiffre d’affaires de 5 849 millions d’euros (vs 5 972 M€ en 2021) et un résultat net qui s’établit à 145,2 millions d’euros en 2022 (vs 148,5 M€ en 2021). La mutuelle compte 67 200 sociétaires de plus en 2022 (+ 79 000 en 2021) pour un ensemble de 2 millions de contrats.

« La Macif garde le cap. Dans un environnement contraint, la Macif est au cœur du quotidien de ses 5,7 millions de sociétaires pour répondre à l’ensemble des besoins. C’est avec l’engagement de ses salariés et le soutien de ses élus que la Macif poursuit son développement et prépare l’avenir. La Macif est la marque préférée des Français et la confiance de ses sociétaires sera toujours sa plus belle réussite » commente Jean-Philippe Dogneton, directeur général de la Macif. L’assureur gère un ensemble de 5,7 millions de sociétaires pour 18,4 millions de contrats, en progression de près de 1,4% sur l’année écoulée.

Le métier IARD/Dommages, avec 3 658 millions d’euros de cotisations acquises, contribue pour 62,5% au chiffre d’affaires. En assurance automobile, la Macif couvre désormais 6,32 millions de contrats (+1,1%) pour un chiffre d’affaires compilé de 2 245 millions d’euros (+3,2%). La production nette en assurance automobile à fin décembre 2022 est de 69 600 contrats.