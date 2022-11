Madic dévoile une nouvelle génération de portique de lavage

Produit par l’industriel italien Aquarama, et distribué en France par Madic group, le portique de lavage allie un design futuriste, une finition parfaite et une efficacité énergétique maîtrisée, gérée par un automate. Contrairement aux générations précédentes, le modèle S10 est équipé d’une barrière de photocellules qui accroît la rapidité et l’efficacité du lavage des véhicules. Tous les portiques sont désormais connectés pour des remontées automatiques de chiffres d’affaires avec la particularité d’accéder à une gestion à distance.

Une technologie brevetée

Le S10 dispose d’un brevet concernant l’inclinaison des brosses à l’avant et à l’arrière. La conception permet un double, et même un triple balayage simultané avec le lavage de roues, ainsi qu’une meilleure qualité de lavage sur la partie inférieure des pare-chocs avant et arrière, et sur la zone des plaques d’immatriculation. Un brevet a également été déposé pour le Spoiler Care System, le lavage haute pression sous le spoiler.

Les ventilateurs placés sur une tuyère à 360°, garantissent par ailleurs une baisse du volume sonore, des économies d’énergie et une plus grande efficacité de séchage grâce à un volume d’air par heure triplé par rapport au système précédent.

Le S10 intègre le portefeuille de produits wash de Madic à l’heure où le groupe vient d’être référencé par les magasins Intermarché au niveau national.