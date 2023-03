Madrid retient Renault Trucks et Allison pour ses pompiers

Les groupes Allison Transmission et Renault Trucks annoncent que le service d'incendie de Madrid a sélectionné des camions Renault Trucks équipés de transmissions Allison dans le cadre du renouvellement de sa flotte prévu dans son plan opérationnel de lutte contre l'incendie 2019-2029.

La livraison des 13 véhicules a eu lieu dans le lieu emblématique de la Caja Magica en présence de nombreuses personnalités politiques et officielles.

Trois familles de camions Renault Trucks pour couvrir différentes fonctions

Dans le détail, on trouve sept camions de pompiers urbains légers, avec carrosserie Iturri montée sur châssis D 2.1 240.12 4x2 FPTL, équipés de transmissions Allison Série 2000TM, et disposant de cabines doubles Renault Trucks conformes à la norme EN 1846. L'empattement de seulement 3 150 millimètres offre un rayon de braquage inégalé et une maniabilité imbattable dans les centres urbains.

Les deux camions à échelle automatique, avec carrosserie Flomeyca montées sur châssis D 2.1 280.16 4x2, sont équipées de transmissions entièrement automatiques Allison 3000 SeriesTM. C’est le camion à échelle articulée le plus compact de sa catégorie à ce jour.

Enfin, la commande comprend quatre camions de pompiers lourds, avec carrosserie Iturri montée sur le châssis D 2.1 280.14 4x4 CCR, équipés de la transmission Allison 3000TM avec ralentisseur de sortie pour un freinage amélioré et une usure réduite des freins.

Renault Trucks est bien implanté en Espagne

« La caractéristique la plus remarquable de ces véhicules est l'habitabilité de la cabine Renault Trucks, équipée de sièges individuels Bostrom et d’un arceau interne anti-retournement. Cela garantit le respect de la législation et des directives en vigueur pour les véhicules de ce type, en plus de fournir des capacités, des dimensions et une dynamique supérieures à celles requises pour les camions de pompiers de catégorie 2. Un exemple est l'angle d'approche de 36º. De plus, le couple continu des transmissions Allison offre une plus grande accélération et une perte de puissance moindre lors des changements de rapports », commente Juan Antonio Sanchez, responsable des ventes grands comptes chez Renault Trucks Espagne, tout en rappelant que les véhicules Renault Trucks équipés d'Allison sont le choix de nombreuses municipalités en Espagne (Guipuzcoa, Infoca, Sepei Caceres, Grenade, etc.).

