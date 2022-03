Maersk choisit Volvo Trucks pour sa flotte en Amérique du Nord

Membre du groupe Maersk, Performance Team annonce passer commande de 126 VNR Electric, ce qui représente la plus grosse commande commerciale de camions électriques Volvo Trucks. Les premiers poids lourds électriques seront en service au deuxième trimestre 2022, et les 126 camions devraient être déployés d'ici le premier trimestre 2023. Ces VNR Electric serviront à diverses missions de transport en Californie, autour des ports et sur les trajets de distribution des entrepôts.

Rappelons que le Volvo VNR Electric a une autonomie maximale de 440 km et stocke jusqu’à 565 kWh. Le camion peut être rechargé en 90 minutes avec six batteries et en 60 minutes avec la version à quatre batteries. Le Volvo VNR Electric est produit dans l’usine Volvo Trucks de New River Valley, en Virginie. Le constructeur d'origine suédoise poursuit ainsi son ambition de vendre 50 % de ses camions en version électrique en 2030. En 2021, Volvo Trucks était leader du marché des poids lourds électriques en Europe (42 % de part de marché) et en Amérique du Nord. Un total de six modèles électriques sont en production en 2022.