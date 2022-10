Magneti Marelli Parts & Services France se lance dans la dépollution des moteurs

Finie la vente de pièces à tout va ! Chez Magneti Marelli Parts & Services France le mot d’ordre est désormais de concentrer l’offre où l’équipementier trouve sa légitimité. Il a réduit son offre à 4 familles que sont les machines tournantes, les produits électroniques (injecteurs, capteurs, actionneurs…), les pièces de carrosseries (dont bien sûr l’éclairage mais aussi les composants de climatisations, les rétroviseurs, les poignées, les lève-vitres et les pare-chocs) auxquelles s’ajoutent quelques produits mécaniques comme les vérins, les pompes à eau et les amortisseurs. On pourrait ajouter à cette liste quelques consommables comme les batteries, les ampoules et les kits de chaine même si Magneti Marelli Parts & Services France ne cherche plus à se « battre » sur ces familles très disputées. L’ensemble de l’offre représente un total de 21 gammes avec 15 000 références. « Nous souhaitons proposer une offre cohérente qui a du sens pour nous » explique Thomas Caron, Country Manager France de Magneti Marelli Parts & Services.

C’est dans ce contexte que l’équipementier cherche des relais de croissance. Et c’est dans la vente d’équipements qu’il pourrait bien les trouver. Cette Edition d’Equip Auto signe donc le retour de Magneti Marelli Parts & Services France dans le domaine de d’équipement de garage avec l’ajout à son catalogue de deux stations de climatisation et de deux étonnantes machines de nettoyage moteur. Des équipements qui ont été mis à l’épreuve dans les ateliers Check Star en Italie.

La gamme de stations de climatisation Alaska, proposée sous la version Prime et Evo, a été conçue pour rendre l’entretien de la climatisation plus efficace, plus simple à l’emploi et plus respectueuse de l’environnement. Une fonction « Charge sécurisée » garantit que le système de climatisation est rempli correctement quelle que soit sa capacité et la température ambiante. Des raccords rapides garantissent l’étanchéité du système et la récupération totale du fluide frigorigène présent dans le circuit. Chaque modèle étant décliné en deux versions selon le type de gaz R134a ou HFO1234yf / R1234yf. Les machines se veulent simples et intuitives. Pour les modèles Evo, certaines tâches sont automatisées et l’interface tactile guide le technicien pendant l’opération. Les stations bénéficient de deux ans de mises à jour gratuites de la base de données. Le Wi-Fi intégré dans les modèles Evo permet des mises à jour automatiques de la base de données comme du logiciel. Magneti Marelli Parts & Services propose également un service d’assistance à distance sur lequel les techniciens peuvent s’appuyer en cas de difficulté.

Décalaminer et éliminer les suies

Plus inédites sont les solutions de décalaminage et de nettoyage du moteur et filtres à particules proposées sous l’appellation Oxhydro et Oxhydro+. Les machines, qui seront disponibles début d’année prochaine, permettent le nettoyage en profondeur des résidus de combustion et du système d’admission du moteur. Basé sur la technologie hydrogène, le traitement permet de désencrasser le moteur qui retrouve une bonne partie de ses performances avec à la clé une moindre consommation et donc une pollution atténuée. La version « + » combine l’opération de la machine Oxhydro avec le nettoyage des conduits d’admission à l’aide d’un détergent spécifique. Ce dernier est nébulisé puis entre en contact avec les suies de carbone du système d’admission pour les assouplir et les éliminer progressivement. Cette opération supplémentaire permet de ne pas encrasser les composants en aval du moteur comme le filtre à particules qui au contraire sera au passage nettoyé ! Pour accompagner les ventes de ses équipements, Magneti Marelli Parts & Services France envisage de recruter un technico-commercial.