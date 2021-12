Maha réinvente le pont 2 colonnes mécaniques

Le dernier pont élévateur que présente Maha aujourd’hui et qui ne sera commercialisé qu’en avril 2022 affiche un certain nombre de caractéristiques dont certaines très innovantes. C’est le cas de la technologie retenue pour le coulissement des bras dans les colonnes qui fait appel sur le Star 5.5 à des profils brevetés en H enroulés et sans soudure pour éviter les potentielles déformations. Chaque profilé est pourvu de 8 coulisseaux autorisant un appui optimal dans les colonnes et une répartition de la charge idéale sur l’ensemble de la structure. Composant majeur du pont, l’ensemble vis-écrou avec filetage autobloquant empêche un abaissement incontrôlé du chariot élévateur à l’arrêt. De plus, le frein moteur intégré assure une sécurité absolue de l’équipement.

D’un point de vue maintenance, le Star 5.5 laisse un accès facile aux profils (H) de coulissage des chariots. Aussi, un astucieux dispositif de bac de réserve d’huile permet la lubrification permanente des broches dans chaque colonne. Le fabricant a doté son dernier pont d’une carte électronique permettant un diagnostic rapide de pannes par lecture de diodes lumineuses.

En termes de montage, Maha a simplifié au maximum les opérations en adoptant, par exemple, les différentes alimentations électriques via des connexions enfichables « Plug & Play ». Un ensemble de solutions permettant au fabricant de revendiquer un temps de montage et de mise en service du pont de seulement 2 heures. En ce qui concerne les commandes, tout est centralisé sur un tableau d’affichage intuitif qui guide l’opérateur par un jeu de leds couplé à des alarmes sonores pour l'alerter lors des approches délicates.

Au chapitre de ses caractéristiques dimensionnelles, ce pont d’une capacité de 5,5 tonnes autorise une prise sous caisse de 85 mm, accepte un véhicule d’une largeur maxi de 2 530 mm qu’il est apte à lever à 2 115 mm du sol.

Le pont élévateur MA Star 5.5 de Maha était nominée pour le Prix de l’Equipement de Garage de l’Année 2022 dans la catégorie Mécanique.