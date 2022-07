Mahle Aftermarket étoffe son offre autour de l’électrique

La division aftermarket de l’équipementier allemand Mahle a enregistré une croissance significative l’an passé avec une hausse de plus de 18 % de son chiffre d’affaires qui a atteint le record de 1,1 milliard d’euros, soit 10 % du chiffre d'affaires global du groupe.

C’est notamment le segment de l’équipement d’atelier qui a porté ce développement des ventes. Un segment dont l’industriel cherche à élargir l’offre avec la mise sur le marché d’une gamme de solutions qui permet aux ateliers de diagnostiquer et d’entretenir les batteries haute tension de véhicules électriques.

Sur ce créneau de l’électrique, Mahle semble avoir une longueur d’avance. En avril, il lançait sur le marché la solution BatteryPro pour permettre aux réparateurs indépendants d’effectuer des diagnostics de batterie avec la fonction E-Scan sur l’outil de diagnostic TechPRO. D'ici à la fin de l'année, cette fonction sera élargie avec les modules E-Health et E-Care.

Mahle Aftermarket utilise la prise de charge du véhicule en plus du port OBD pour le diagnostic de la batterie. L’équipementier collabore avec l’entreprise Volytica Diagnostics en mesure d’évaluer les données mesurées et fournir des informations sur l'état de la batterie. Une combinaison de chargeur et d'outil de diagnostic est utilisée pour le diagnostic réalisé en dix minutes. Selon Mahle, jusqu'à deux millions de tonnes de batteries d'une valeur de plus de 50 milliards d'euros peuvent être sauvées chaque année d'une mise au rebut prématurée en prolongeant sa durée de vie de cinq ans en moyenne.

E-Health effectue des diagnostics sur les batteries du véhicule via la prise de charge et évalue les données mesurées à distance. Ainsi, l'état d'une batterie peut être classé par rapport à toutes les autres batteries enregistrées du même modèle. De plus, E-Health génère une prévision du reste de la durée de vie prévue de la batterie.

Étoffer l’offre pièces pour les utilitaires et rendre plus efficiente la logistique

E-Care est un ensemble de service pour effectuer la maintenance des circuits de refroidissement des batteries dont les constructeurs ont établi un programme d’entretien avec le remplacement périodique du liquide de refroidissement.

Les ventes de pièces de rechange (pièces moteur, joints, filtres, refroidissement, machines tournantes et composants électroniques) se portent bien également. Le fabricant envisage de développer ses ventes de pièces pour les véhicules utilitaires.

Pour assurer sa capacité à livrer malgré les tensions actuelles dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, Mahle Aftermarhet a réaligné ses structures logistiques et a mis le cap sur la numérisation et l’automatisation. Objectif : faire plus vite, moins cher et sans erreur. Fin 2022, le fournisseur ouvrira un premier entrepôt entièrement automatisé aux États-Unis. En 2023, d'autres sites européens suivront. L’équipementier prévoit de constituer progressivement un réseau de hubs entièrement automatisés.