Mahle lance sa solution de diagnostic E-Scan pour V.E.

Bien présent sur le marché du diagnostic multimarques, l’allemand Mahle intègre dans sa ligne de diagnostic TechPRO, une nouvelle fonction essentielle pour intervenir sur l’ensemble du parc automobile électrique et hybride (HEV, PHEV et BEV).

Développer par les ingénieurs de la marque pour accompagner les acteurs de la réparation indépendante sur la maintenance des V.E., la nouvelle fonction E-Scan permet d’afficher rapidement les paramètres relatifs à l’état de la batterie haute tension (impliquée dans la propulsion du véhicule), répartis dans les différents systèmes de contrôle électronique du réseau du véhicule (système de gestion des batteries, système hybride, traction électrique, etc.). Grace à cet outil, les ateliers indépendants peuvent désormais - aussi facilement qu’ils le font sur les véhicules thermiques - accéder à « l’état de santé » du composant le plus important d’un véhicule propulsé par l’énergie électrique. Ainsi désormais, les ateliers indépendants auront également un aperçu précis de l’état de la batterie d’un véhicule électrique à batterie ou d’un véhicule hybride.

Avec ce nouvel équipement, il est possible de savoir quels sont les blocs ou les cellules qui chauffent le plus ou si certains éléments varient sensiblement des valeurs moyennes de résistance ou de tension, par exemple. L’interface normalisée autorise des descriptions de paramètres homogènes entre les différents constructeurs automobiles comme les professionnels l’attendent d’un outil multimarques. Une somme d’informations et de données que l’outil peut traduire à travers un rapport généré qui pourra être transmis au propriétaire du véhicule diagnostiqué.

Enfin, la fonction E-Scan s’avère également précieuse et même indispensable, dès lors que le réparateur souhaite disposer de façon fiable de l’état de la batterie et de son degré de vieillissement rentrant incontestablement dans le calcul de l’évaluation de la valeur résiduelle du véhicule.

Vidéo de démonstration de l'E-Scan de Mahle