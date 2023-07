Malgré la baisse des commandes, le marché automobile français garde une forte croissance

D'après les données fournies mensuellement par la Plateforme Automobile (PFA) à partir des statistiques des immatriculations de voitures particulières compilées par AAA Data, le mois de juin 2023 marque une nouvelle hausse du marché français de 11,55% pour un total de 190 848 unités immatriculées. A noter un jour ouvré supplémentaire sur cette période ce qui minore cette hausse. Au niveau du véhicule utilitaire, 42 699 immatriculations ont été enregistrées ce qui valide +16,91% de hausse.

Premier semestre 2023 : +15,26%

Au cumul des six premiers mois de l'année, le marché français des voitures particulières s'établit à +15,26% pour un total de 889 777 véhicules immatriculés. Sur cette même période, le marché du véhicule utilitaire n'a pas la même dynamique de livraison avec une hausse de 3,82% seulement.

Grand écart entre livraisons et commandes

"Le marché automobile français a poursuivi sa progression sur le mois de juin, bouclant un premier semestre 2023 placé sous le signe du redressement", commente AAA Data. "Néanmoins un hiatus apparaît entre le dynamisme des livraisons, sous effet de rattrapage, et l’assèchement des prises de commandes. Au niveau de la transition énergétique, le diesel perd encore beaucoup de terrain, alors que l’essence se stabilise. Une situation qui profite aux véhicules hybrides et électriques, mais il n’y a pas de raz-de-marée pour autant".

"Fin de l’hégémonie de l’offre par rapport à la demande ?", Xavier Horent Mobilians

"Le mois de juin finit juste sur la barre des 190k unités, mais en signant une contre-performance mensuelle à – 40.000 immatriculations par rapport à la période avant COVID", commente Xavier Horent délégué général de Mobilians (ex CNPA). "Au cumul depuis le début de l’année, nous devrions être sur un trend autour de +15/16% par rapport à l’année noire de 2022. La trajectoire 2023 conduit vers cible entre 1,65M et 1,7M de véhicules (VP), soit légèrement au-dessus des années 2020/2021… si la tendance ne s’inverse pas compte tenu de la persistance des chutes de commandes et d’un climat social séparatiste".

La question du délégué général de Mobilians est très intéressante car on peut légitimement se demander si le marché automobile qui a basculé dans la demande depuis la crise des semi-conducteurs va rester en l'état au fur et à mesure que les productions et les livraisons reprennent. On a déjà quelques réponses du côté de Stellantis qui régule son offre chaque mois depuis le début de l'année avec des immatriculations tactiques et poussées dans les réseaux. Un emballement dont on connaît très vite les limites d'un point de vue rentabilité pour un constructeur.

Les véhicules électriques durablement ancrés au-dessus de 50% du marché

"Le marché corrigé en jours ouvrés comparables est de +6,48%", explique Julien Billon directeur général AAA Data. "Les véhicules électrifiés (électriques plus hybridés) sont durablement ancrés au-dessus de 50% du marché et le diésel passe sous la barre des 10% pour la première fois. Le bilan du semestre est bien évidemment positif à +15,26% mais les commandes (donc les immatriculations futures) sont une nouvelle fois en forte baisse. Le marché occasion fait la part belle aux véhicules de plus de 5 ans et plus de 10 ans".

L'évènement : la Clio reprend sa première place devant la 208

A la faveur de ce mois de juin, la marque Renault réalise son objectif qu'elle suivait depuis plusieurs mois déjà : reprendre la première place des voitures particulières les plus vendues en France avec la Clio. C'est chose faite en juin. Depuis plusieurs mois, Peugeot tentait de résister en n'hésitant pas à faire des immatriculations tactiques dans les derniers jours du mois mais cette fois-ci le décalage était beaucoup trop grand.

Stellantis et Renault Group en recul en juin

Sur un marché français en hausse de 11,55% en juin 2023, Stellantis est en recul de 2,75% avec ses marques : Alfa Romeo (+75,74%), Citroën (-4,45%), DS (+27,83%), Fiat (+2,67%), Jeep (+46,70%), Opel (+14,48%) et Peugeot (-10,45%). De son côté, Renault Group perd 8,72% avec ses marques Alpine (+108,72%), Dacia (-10,52%), et Renault (-8,50%).

De fortes hausses chez les importateurs

Dans l'ensemble, toujours en juin, les marques importées ont enregistré de fortes hausses. C'est le cas du premier importateur en France, le groupe Volkswagen qui enregistre une progression de 23,87% avec ses marques Audi (+18,75%), Cupra (+56,80%), Porsche (-14,15%), Seat (+21,57%), Skoda (+7,10%), Volkswagen (+30,55%).

On note aussi : BMW (+28,27%), MINI (+39,11%), Lexus (+271,43%), Toyota (+32,42%), Ford (+52,95%), Nissan (+49,02%), Mercedes (-12,85%), Smart (-22,22%), Hyundai (+28,49%), Kia (+34,67%), Volvo (+100,98%), Jaguar (-21,89%), Land Rover (+43,57%), Suzuki (+49,20%), Mitsubishi (+84,21%), et Tesla (+182,83%).