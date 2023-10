Malgré la tempête, l'été indien du marché automobile français

Alors que le second semestre inspirait, à juste titre, beaucoup de méfiance, le marché automobile français poursuit son étonnante progression de 10,75% en septembre. La voiture électrique, qui pèse 20% des ventes, est précieuse dans cette croissance tandis que quelques constructeurs arrivent au bout de leurs commandes et sont déjà obligés de pousser des voitures dans les concessions.

D’après les statistiques fournies mensuellement par la plate-forme automobile (PFA) à partir des données compilées par AAA Data, le marché automobile des voitures particulières en septembre 2023 poursuit sa belle progression de +10,75% initiée depuis le début de l’année. Les immatriculations des véhicules utilitaires légers (VUL) suivent cette même tendance avec une évolution de 7,32% sur la même période.

Rien ne va plus pour Peugeot : -16,25%

Quelques données de ce marché intriguent toutefois : le fait que 58% des immatriculations aient été réalisées dans les cinq derniers jours indiquent un volume de ventes tactiques non raisonnables. Les belles performances de MG Motor, Tesla et Renault sont contrebalancées par les baisses inquiétantes de Peugeot, Ford et Toyota.

La dynamique s’essouffle

C’est encore une fois un mois positif mais sur la dynamique est moins tonitruante que ces derniers mois. Notons que septembre 2023 a un jour ouvré en moins que septembre 2022, le marché corrigé en jours ouvrés comparables serait ainsi de +16,02%. Rappelons que cette hausse du marché est due essentiellement au rattrapage des livraisons non effectuées pendant plus d’un an en raison de la crise des semi-conducteurs. Une dynamique stoppée que l’on retrouve déjà chez quelques constructeurs dont Peugeot qui enregistre une forte baisse (-16,25%) par rapport au marché. C’est le cas aussi des marques Toyota (-15,37%) ou encore Ford (-6,86%).

Une hausse tirée par quelques marques et l’électrique

Toujours en septembre, on remarque que cette hausse du marché est tirée essentiellement par quelques marques à savoir : Renault, MG, Dacia, Tesla, Volkswagen, BMW et Suzuki.

Des véhicules poussés par quelques marques

Ce qui reste très curieux c’est que 58% du marché de septembre aura été réalisé sur les cinq derniers jours ouvrés du mois. Ce qui aurait pu ouvrir la voie à des véhicules poussés chez quelques constructeurs. En effet, la chute des commandes dans les réseaux est réelle dans les réseaux et concernent toutes les marques plus ou moins fortement. Certaines marques ne peuvent pas voir leurs usines déborder et rejouent ce mauvais jeu des véhicules poussés et des immatriculations tactiques. Ils se reconnaîtront !

« Le marché automobile en septembre 2023 est en hausse de +10,75% », confirme Julien Billon directeur général de AAA Data. « Un marché assez proche de la moyenne de ces 10 dernières années (156 000 mises à la route) mais à un niveau encore loin de 2019 et ses 173 443 immatriculations (-9,88%) ».

“Certaines marques sont renvoyées dans leur 22 !”, Xavier Horent Mobilians

Dans un contexte Coupe du Monde de Rugby, Xavier Horent délégué général de Mobilians rappelle justement que “ Renault et Dacia ont chaussé leurs crampons, talonnés par Tesla, MG, Volkswagen, BMW et Suzuki tandis que d’autres sont plaqués ou renvoyés dans leurs 22. Le match de septembre s’est joué, pour l’essentiel, dans les 5 derniers jours du mois.La mêlée est ouverte sur une pelouse verte qui verra de nouveaux joueurs évoluer selon de nouvelles règles : beaucoup de contacts rugueux en perspective, avec une équipe encore incertaine de véhicules éligibles aux bonus et aux malus. D’ici décembre, les arbitrages risquent d’être houleux, charge également à l’Europe de rester ferme et cohérente dans sa volonté d’indépendance stratégique”.

Les voitures électriques à 20% du marché

À noter que « le marché accélère encore sur l’électrique proche des 20%. Une pénétration qui rejoint les dernières statistiques européennes. La voiture électrique prend une part de marché sérieuse ce qui explique cette nouvelle bataille entre les marques chinoises et les constructeurs occidentaux qui ont toutes les peines du monde à rester compétitifs.Les modèles hybrides (hybrides, plug in et mild) représentent 34% du marché. On retrouve ainsi sur le marché français plus d’hybrides que d’essences immatriculées et plus d’hybrides rechargeables que de diésels. Les temps changent !

Le marché occasion fléchit sur le segment des plus de 10 ans et la dynamique des Crit’air 2 et moins décolle grâce à l’électrique. »

Un volume dans la moyenne des dix dernières années

Un marché assez proche de la moyenne des mois de septembre de ces 10 dernières années (156 000 mises à la route) mais à un niveau encore loin de 2019 et ses 173 443 immatriculations (-9,88%) et même de 2020 (déconfinement) avec 168 289 immatriculations (-7,12%).

« Le second semestre inspirait beaucoup de méfiance, notamment en raison de la baisse des commandes enregistrée depuis plusieurs mois. Mais nous notons que le troisième trimestre reste bien orienté, grâce à un effet de rattrapage qui perdure, avec un dynamisme des livraisons toujours là. », rappelle Marie-Laure Nivot, Head of Automotive Market Analysis, chez AAA DATA.

Depuis dix ans, neuf marques ont été créées alors que six ont disparu du paysage automobile français. Le rythme d’apparition/disparition s’accélère avec les opportunités offertes par la rupture technologique du véhicule électrique et connecté.

Les commandes VP encore en baisse de 7,6%

Les commandes sont toujours en baisse depuis le début de l’année tant du côté des VP que des VUL (Source CCFA). Après une embellie en VP cet été, elles repartent à la baisse à -7,6%. Les VUL en revanche enregistrent un 2ème mois consécutif de hausse des commandes.

Performances remarquables de MG Motor et de Tesla

Au niveau des marques, on peut noter la performance remarquable de MG Motor qui atteint 2% du marché. Tandis que Tesla se retrouve devant Audi, Mercedes et BMW. MG Motor et Renault au coude à coude sur les voitures électriques. A noter que Fisker et Lotus commencent à immatriculer tandis que BYD se déploie dans son réseau.

Stellantis toujours à la peine : -2,20%

Le groupe Stellantis reste à la peine par rapport au marché (+10,75%) avec un recul de -2,20% de l’ensemble de ses ventes. Les volumes de Peugeot s’écroulent à -16,25% alors qu’on peut noter un léger mieux chez Opel (+26,30%) et Fiat (+33,92%), la marque Citroën étant toujours le positif (+0,98%).

Le groupe Renault poursuit sa forte croissance : +14,39%

Avec une progression de 14,39% en septembre, le groupe Renault continue d’enchaîner les bons résultats avec ses marques Alpine (+24,80%), Dacia (+17,50%) et Renault (+12,63%).

Le groupe Volkswagen : forte croissance de 24,39%

Le premier importateur français suit cette même tendance avec une croissance de 24,39%, une croissance assez homogène pour toutes les marques : Audi (+19,82%), Cupra (+22,11%), Porsche (+4,26%), Seat (+73,41%), Skoda (+25,98%) et Volkswagen (+25,98%).

Ford et Toyota en difficulté

Parmi les autres marques, on retiendra de fortes hausses et des baisses qui être inquiétantes : BMW (+36,41%), Mini (-2,75%), Lexus (+127,35%), Toyota (-15,37%), Ford (-6,86%), Nissan (+25,49%), Mercedes (+4,99%), Smart (+19,72%), Hyundai (+15,48%), Kia (+3,17%), Volvo (-6,36%), Lynk & Co (-48,19%), Jaguar (+12,26%), Land Rover (+8,45%), Suzuki (+88,89%), Mitsubishi (-1,46%) et Tesla (+60,47%).

L'ensemble des statistiques sont ici.