Malus au poids, prix des bornes de recharge... Très chère rentrée 2023

Les vacances touchent à leur fin et le mois de septembre approche avec son lot de mauvaise nouvelle pour le budget des Français. Le gouvernement s'apprête en effet à durcir le malus automobile lié au poids des véhicules tandis que les prix des billets de train augmentent (encore) et que la recharge sera plus onéreuse dans certaines régions.

On se dit parfois qu’il ne faudrait pas rentrer de congés. Malheureusement, la réalité du quotidien finit toujours par nous rattraper, mais cette fois plus tôt que prévu. Terminé le « quoi qu’il en coûte », le gouvernement a bien l’intention de renflouer les caisses en mettant notamment à contribution les automobilistes par le renforcement de certaines pénalités à l’achat d’une voiture neuve. D'après le journal économique Les Echos, l'Exécutif envisagerait en effet de réduire davantage le seuil du malus au poids à partir de 2024.

Malus au poids : 1 600 kilos c’est déjà trop Concrètement, alors que depuis janvier 2022, les véhicules pesant plus de 1 800 kg se voient taxés à hauteur de 10 € par kilogramme excédentaire, dès l'année prochaine, ce seront toutes les autos affichant 1,6 tonne et plus qui seront impactées. En complément, le projet de loi de finances 2024 augure d’autres réjouissances incitant à opter pour des voitures moins polluantes comme le déclenchement du malus appliqué aux émissions de CO2 à partir de 118 g/km au lieu de 123 g/km aujourd’hui, ou encore un déplafonnement du malus automobile, permettant de lever la limite de 50 000 euros induite par un cumul des deux malus écologiques. >> A LIRE AUSSI : Fiscalité automobile : le malus au poids durci dès le projet de loi de Finances 2024



Pour l’heure, et malgré véhicules électriques et hybrides rechargeables ne devraient pas être concernés par ces mesures. En tout cas pas avant 2025 puisque, comme le cite Les Echos, « le gouvernement envisageait d'en figer le principe dès ce PLF, dans une optique pluriannuelle qui démarrerait en 2025. » Quant aux flottes d’entreprises, en plein verdissement de leur parc automobile, elles verront dorénavant le bonus à l'achat soumis à des prérequis spécifiques. Pour l’instant réservé aux véhicules de moins de 2,4 tonnes et oscillant entre 5 000 et 7 000 euros, cette aide conditionnée visera en effet à exclure des car policies les voitures des constructeurs chinois, de plus en plus nombreuses au sein des sociétés. Pour l’heure, et malgré l’émergence de gros SUV sur ces segments , lesne devraient pas être concernés par ces mesures. En tout cas pas avant 2025 puisque, comme le cite Les Echos, « le gouvernement envisageait d'en figer le principe dès ce PLF, dans une optique pluriannuelle qui démarrerait en 2025. » Quant aux, en plein verdissement de leur parc automobile, elles verront dorénavant lesoumis à des prérequis spécifiques. Pour l’instant réservé aux véhicules de moins de 2,4 tonnes et oscillant, cette aide conditionnée visera en effet à exclure des car policies les voitures des, de plus en plus nombreuses au sein des sociétés.

Ce que réserve le 1er septembre 2023

Les habitants de la Manche paieront plus cher leur recharge

Le Syndicat départemental d’énergies de la Manche (SDEM 50) a, de son côté, annoncé qu’au 1er septembre 2023, les tarifs de recharge des bornes pour véhicules électriques vont grimper, du fait de la hausse du prix de l’électricité début août (+10%). Pour la population du département, l’abonnement passera ainsi à 12 €/an tandis que la tarification des bornes normales (jusqu’à 22 kW) sera comprise, selon les puissances moyennes de recharge, entre 2 et 12 centimes la minute pour les abonnés et 2,5 à 16 centimes la minute pour les non-abonnés. Afin de lutter contre les voitures ventouses, une pénalité de 15 centimes la minute sur les bornes normales (ou de 50 centimes la minute pour les bornes rapides) sera appliquée à partir de 10 minutes après la fin d’une recharge complète.

La carte SNCF Avantage moins avantageuse

Détenue par 4,5 millions de personnes, la carte Avantage offre, contre un abonnement annuel de 49 euros, un accès à des tarifs maximum garantis. Des prix qui vont gonfler de 10 euros à compter de la fin du mois d’août 2023. Si le coût de la carte Avantage n’augmente donc pas, pour le moment, les plafonds de 39 euros (pour les trajets de moins de 1 heure 30), de 59 euros (pour les trajets compris entre 1 heure 30 et 3 heures) et 79 euros (pour les trajets plus longs) auxquels elles donnait droit passeront donc respectivement à 49, 69 et 89 euros maximum. Une bien mauvaise nouvelle quand on sait que la SNCF avait déjà majoré les billets grandes lignes de 5% et que les tarifs des TER dans la Région Grand Est prendront +4% à partir du 1er septembre 2023. Sans oublier qu’à cette même date, le prix du Pass Imagine R, forfait destiné aux scolaires et aux étudiants franciliens, va également croître de 15 euros. Avant, sans nul doute, une énième augmentation du Pass Navigo en 2024...

Rennes passe à 30 km/h

Avec son centre historique déjà considéré comme une Zone à trafic limité (ZTL) depuis février 2023, Rennes limitera désormais 94% de ses 600 kilomètres de voies à la vitesse de 30 km/h dès septembre. Les routes demeurant à 50 km/h, elles, permettent de contourner le centre-ville et englobent la rocade ou les boulevards. Par ce passage à 30 km/h, Rennes rejoint ainsi des villes de Grenoble mais aussi Lyon, Nantes, Paris ou Lorient et Saint-Brieuc, également en Bretagne.

Les trottinettes électriques en libre-service définitivement bannies de Paris

C’est un adieu sans retour. Alors que le 2 avril dernier, les habitants de la capitale avaient voté pour l’interdiction des trottinettes électriques en libre-service dans Paris, leur sort est désormais acté. À compter du 1er septembre 2023, ces engins de mobilité douce seront donc retirés des trottoirs parisiens. Une décision que la marque Lime a décidé de prendre avec philosophie et humour en accrochant des cartes postales à ses 5 000 trottinettes encore implantées dans la ville. Avec ce message de « rupture » sans rancune : « Cher Paris, nous te quittons bientôt. Mais nos moments partagés resteront à jamais gravés dans nos coeurs. Grâce à notre histoire, nous avons surtout parcouru 87 451 328 kilomètres, évitant ainsi l'émission de 28 613 tonnes de CO2 ».