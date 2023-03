MAN annonce un C.A. et un résultat d’exploitation en hausse

Malgré un arrêt de production de six semaines au premier semestre en raison de la guerre en Ukraine et des problèmes d'approvisionnement qui en ont résulté, le constructeur de véhicules industriels MAN Truck & Bus a pu réaliser un chiffre d'affaires de 11,3 milliards d'euros au cours de l'exercice 2022 (10,9 milliards d'euros en 2021), soit en légère hausse par rapport à l'année précédente. Le recul des ventes de véhicules neufs a été compensé par une amélioration du marché et du mix produit, une meilleure pénétration des prix pour les véhicules neufs et d'occasion et une activité de services aux véhicules en nette progression. Le résultat opérationnel ajusté s'est élevé à 139 millions d'euros.

« Au cours d'un exercice financier véritablement perturbé, marqué par de nombreux défis tels que la pandémie de Coronavirus, la guerre en Ukraine et des bouleversements macroéconomiques comme une inflation élevée, nous sommes parvenus à générer un résultat opérationnel positif sur une base ajustée grâce à nos meilleurs efforts et à une discipline stricte en matière de coûts. Cette réussite est le fruit du fort engagement de l'ensemble de l'équipe. C'est donc avec une grande confiance que nous abordons le nouvel exercice, au cours duquel nous entendons achever en grande partie la restructuration entamée en 2021 », explique Inka Koljonen, membre du directoire en charge des finances, de l'IT et du service juridique de MAN Truck & Bus SE.

Les ajustements du résultat d'exploitation de MAN comprennent des dépenses de restructuration de 13 millions d'euros (696 millions d'euros en 2021) pour la réorientation en cours de l'entreprise. En outre, des charges de 130 millions d'euros ont été enregistrées en relation directe avec la guerre en Ukraine. Ces charges comprennent des dépenses de 92 millions d'euros liées à la vente de la société de distribution russe.