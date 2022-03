MAN va tripler les capacités de son usine de camions en Pologne

MAN Truck & Bus annonce le lancement des travaux d’extension de son usine de Cracovie en Pologne. A terme, près de 300 véhicules et cabines sortiront de ces lignes. Le site fit aussi sa mue environnementale et vise la neutralité carbone.

Le chantier d’agrandissement de l’usine de MAN Truck & Bus de Cracovie, en Pologne, a débuté et le démarrage de la production dans la zone agrandie est prévu pour septembre 2022. Cette extension a fait l’objet d’un investissement conséquent de 130 millions d’euros. « L’agrandissement prévoit la construction d’un hall d’environ 26000 m2 pour la production des cabines et d’un hall de 10000 m2 pour le centre Truck Modification. MAN se place ainsi en position d’offrir sa gamme complète de camions avec le site de Cracovie et le site principal de Munich, qui a besoin de place pour la production mixte de camions à énergie conventionnelle et de camions électriques », détaille un communiqué. Le site de Cracovie verra sa capacité de production tripler à l’issue de ces travaux et 1500 embauches sont programmées.

Une usine flexible et neutre en carbone

« L’agrandissement du site constitue une étape essentielle dans notre transformation. Les transformations au niveau de notre réseau de production nous rendent plus compétitifs en cette période exigeante. A Cracovie, nous avons créé un site extrêmement flexible doté d’une grande variabilité qui nous permet de produire des véhicules légers et lourds sur une seule ligne », commente Alexander Vlaskamp, président directeur général de MAN. Il indique aussi que cette transformation s’inscrit dans la politique environnementale globale du groupe. Ainsi, « afin d’assurer la gestion durable du site, une nouvelle source d’énergie veillera à sa neutralité carbone ».