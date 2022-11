MAN décroche la médaille d’or du développement durable

EcoVadis a distingué l’implication du constructeur de véhicules industriels dans le domaine de l’environnement, des droits de l’homme et des conditions de travail, de l’approvisionnement durable et de l’éthique.

Depuis sa création en 2007, l’agence de notation EcoVadis a constitué un réseau international d’évaluation de plus de 100 000 entreprises. A cet effet, des experts analysent l’intégration des principes de développement durable dans la stratégie des entreprises ainsi que dans leurs activités et leur management, en adéquation avec leur taille et leur localisation géographique. L’objectif est de proposer des évaluations fiables et mondialement reconnues.

Des notes au-dessus de la moyenne

Au cours de la dernière étude, MAN a obtenu 72 points sur 100 dans toutes les catégories, là où la moyenne des constructeurs de véhicules industriels s’établit à 45 points. Ce score permet à la marque de se situer parmi les 5% d’entreprises les mieux notées, sur un total de 104 entreprises. Raison pour laquelle EcoVadis a décerné la médaille d’or à MAN, après une médaille de bronze obtenu l’an dernier.

En détails, EcoVadis évalue les entreprises sur cinq critères. Le constructeur a obtenu le meilleur score dans le domaine de l’environnement (80 points), suivi par celui des droits de l’homme et des conditions de travail (70 points), l’approvisionnement durable (70 points), et l’éthique (60 points).

Une stratégie qui porte ses fruits

Le développement durable est ancré dans la stratégie d’entreprise de MAN. « Elle porte désormais ses fruits comme le montre notre avancée dans l’évaluation d’EcoVadis, déclare Alexander Vlaskamp, président du comité de direction de MAN. Pour nous, cela constitue un encouragement à accroitre encore nos efforts dans tous les domaines, car le développement durable n’est pas une fin en soi, mais un processus continu et un pré-requis pour être compétitif dans le futur ».