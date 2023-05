MAN déploie des laboratoires de recherches sur des motorisations sans énergie fossile

MAN Truck & Bus, l'université Friedrich Alexander d'Erlangen-Nuremberg (FAU) et l'université des sciences appliquées de Nuremberg Georg Simon Ohm ont récemment inauguré des laboratoires dédiés à la recherche et au développement de motorisations sans énergie fossile. Avec cet accord, le constructeur et les universités partagent des laboratoires communs, au nombre de 5 à ce jour situés sur le campus Future Driveline dans les locaux de l'usine MAN à Nuremberg. Au total, le partenariat prévoit de créer huit laboratoires d'essai pour les batteries et les piles à combustible, ainsi qu'un laboratoire de matériaux. « Pour MAN Truck & Bus, le campus Future Driveline de Nuremberg est une nouvelle étape dans la transformation de ce site riche en traditions. C'est ici que les moteurs diesel les plus efficaces ont été et sont créés, et à l’avenir, c'est ici que les packs de batteries, les piles à combustible et les moteurs électriques les plus économiques seront développés et produits pour nos clients avec un soutien scientifique », indique Alexander Vlaskamp, président du conseil d'administration de MAN Truck & Bus.

Un investissement de 100 millions d'euros dédié aux camions et bus électriques

Les premiers projets ont déjà été lancés, avec un cours "Hydrogène" élaboré par Michael Wensig de la FAU pour la MAN Academy. Un cours de formation initiale sur le thème de l'hydrogène et des piles à combustible, préparé par l'institut de formation continue d'Ohm a également été mis en place. De plus, dans le domaine des piles à combustible, le projet de recherche "Fuel-Cell System Heavy Duty" (FAU), ainsi que la création d'un laboratoire énergétique dans le cadre du projet NFLUID (Ohm) et SMART.H2 (Ohm) ont été lancés. Ce dernier porte sur la surveillance et la régénération des piles à combustible.

Enfin, à partir de 2025, les packs de batteries pour les camions et les bus MAN seront fabriqués en grande série sur le site de Nuremberg du constructeur, pour un investissement total d'environ 100 millions d'euros (soutenu par le ministère bavarois de l'économie à hauteur de 30 millions d'euros dans le cadre du programme de promotion de la recherche et de la technologie dans le domaine de l'énergie).