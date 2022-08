MAN eMobility Center : l’antichambre de la production des camions électriques

L’ouverture à la mi-juin 2021 de l’eMobility Center signifiait le départ clair de la modernisation du site dans le cadre de la transformation et pour la production en série à venir de camions électriques dans la principale usine de Munich. « MAN se prépare à l’avenir de l’électromobilité et poursuit sa transformation en fournisseur de solutions de transport durables pour le fret routier respectueux du climat. Notre eTruck lourd devrait sortir de la chaîne de production à Munich début 2024. À cette fin, nous formons désormais les employés à la technologie haute tension et rendons notre production dans notre usine principale de Munich plus flexible », déclare Alexander Vlaskamp, P-DG de MAN Truck & Bus, à l’occasion du premier anniversaire du centre de la mobilité électrique du constructeur.

Le camion électrique se distingue du camion à propulsion conventionnelle par de nouveaux composants tels que la batterie et le moteur électrique, ainsi que les composants et câbles haute tension. En outre, à l’avenir, les camions conventionnels et électriques à batterie seront produits sur la même ligne de production afin de garantir une utilisation optimale des installations de production à Munich. C’est donc un défi majeur pour les machines et la technologie, mais aussi pour les employés, comme l’indique Thorsten Campehl, directeur de l’usine de Munich : « Nous devons convaincre les gens et les soutenir tout au long de ces changements fondamentaux. Une vision claire pour l’usine, ainsi que la formation et le développement des personnes sont la clé pour y parvenir. » Plus de 1 700 employés ont déjà suivi la formation de sensibilisation à la haute tension et d’ici à la fin de l’année, ce chiffre passera à 2 000. D’ici à la fin 2023, tous les professionnels concernés de la production de camions à Munich seront qualifiés pour la production en série de camions électriques.