MAN Engines placé sous la direction de Mikael Lindner

Mikael Lindner, ex-Scania, prend la tête de MAN Engines and components, l’entité en charge des moteurs et des transmissions pour MAN Truck & Bus.

Mikael Lindner sera à compter du 1er janvier prochain responsable de l’activité moteurs et composants de MAN en tant que head of MAN Engines and senior vice president de MAN Truck & Bus. Pour rappel, MAN Engines opère en tant qu’unité commerciale indépendante au sein du constructeur depuis 2018.

En tant que responsable de cette division, Mikael Lindner dirigera une équipe de cinq managers, chargés de la stratégie et du développement commercial, des ventes, de la finance, et du développement au centre international de compétences basé à Nuremberg.

Mikael Lindner travaille dans l’industrie des moteurs depuis 2003. Il a étudié le génie mécanique à l’Institut Royal de Technologie de Stockholm et a obtenu un master of sciences spécialisé en génie industriel et en administration des affaires. Dans ses fonctions précédentes, le responsable a dirigé l’organisation nationale au Japon pour la distribution et l’entretien des poids lourds, des bus et des moteurs chez Scania, qui, comme MAN, appartient au groupe Traton.