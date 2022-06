MAN équipe le Groupe Desert

Basé à Etrelles en Ille-et-Vilaine, le Groupe Desert rassemble 90% de son activité dans le transport de pulvérulents à destination des centrales à béton. A la tête d’un parc de 370 moteurs, le transporteur est implanté dans plusieurs régions françaises et livre tout le pays mais aussi en Allemagne, en Italie, en Suisse, en Espagne, au Royaume-Uni et au Benelux.

Pour le renouvellement d’une partie de sa flotte et l’achat de seize tracteurs, le choix de l’entreprise s’est porté sur le modèle TGX de 430 ch du constructeur allemand. « En fonction de notre activité, nous sommes plus à la recherche de couple que de puissance. Les nouveaux MAN TGX nous donnent sur ce point entière satisfaction tout en assurant une excellente consommation », déclare Fabrice Morlier, directeur technique et achat du Groupe Desert.

Notons que signataire de la charte CO2 de l’Ademe, le Groupe Desert est également certifié Mase pour le management de la sécurité, la santé et l’environnement de l’entreprise, de la certification Qualimat /GMP pour le transport de matières premières à destination de l’alimentation animale et de l’application du référentiel HACCP pour la garantie de la sécurité alimentaire.