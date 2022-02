MAN et Oleo 100 promeuvent le B100 comme solution de transition

La vision du constructeur de poids lourd est limpide : hier les énergies fossiles, aujourd'hui les biocarburants (B100 / HVO / biogaz), demain le zéro émission (VE et hydrogène). Selon Jean-Yves Kerbrat, directeur général de MAN Truck & Bus France, les biocarburants offrent une solution de transition. En plus du biodiesel (carburant synthétique), la France produit du B100 à partir du Colza. Sa production devrait augmenter de manière exponentielle sur la première partie de la décennie et alimenter près de 50 000 camions d'ici 2025. Surfant sur la vague, MAN va plus loin en lançant une offre B100 exclusif, qu'il a développé en partenariat avec SP3H. Le capteur baptisé MAN Greenbox garanti l'usage du B100 exclusif, ou B1, via un spectromètre. Il sera plus tard en mesure le HVO. La question du Crit'Air, toujours 2 pour le moment, demeure un frein.

Comme Jean-Yves Kerbrat, Claire Duhamel (directrice Oleo 100) plaide pour un mix énergétique. Le colza est aujourd'hui cultivé de manière raisonnée et doit le rester, "donc il n'y en aura pas pour tout le monde".