MAN fête son 150 000e camion

Pour marquer la sortie de son 150 000e camion au Royaume Uni, MAN Truck & Bus UK a livré à l’entreprise de transport Templeman Retailing & Vending Ltd un MAN TGX Individual Lion S particulièrement bien décoré et équipé.

Ce camion d’exception affiche un gris Nardo sur la cabine et l’ensemble du véhicule : châssis et carénages latéraux tout comme la passerelle et le coffre à batteries. Le pare-buffle et le spoiler se parent de la même couleur. Une rampe de phare complète l’équipement du MAN Individual Lion S, ainsi que des jantes en aluminium. La cabine GX est ornée de trois lions particulièrement réussis. Chacun avec sa personnalité, agressif ou serein sur les côtés, méditatif à l’arrière de la cabine. Enfin, des LED rouges ponctuent le véhicule, aussi bien à l’arrière que sur les côtés.

« Lorsque nous avons appris que nous allions avoir le 150 000e MAN immatriculé au Royaume-Uni, nous avons contacté le siège du constructeur afin de voir comment nous pouvions en faire un véhicule d’exception. Un MAN TGX Lion Individual S est déjà un véhicule hors du commun, mais nous voulions en faire un véhicule unique », déclare Neil Templeman, président de Templeman Retailing & Vending.