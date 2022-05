MAN fournit des TGX au B100 aux Transports Becker

Clients MAN Truck & Bus de longue date, les Transports Becker qui sont basés à Châtenoy-le-Royal en Saône et Loire, comptent 136 véhicules dans leur flotte. Labellisés Objectif CO2 de l’Ademe, la société de transport opèrent dans quatre domaines d’activité : le transport de palettes en régional et en région parisienne, le transport de containers entre Le havre et Fos sur Mer en direction de la France, de la Belgique ou de la Suisse. Une chaîne logistique dédiée aux vins et spiritueux ainsi qu’un département logistique portuaire et la vente de containers viennent compléter les activités de l’entreprise créée en 1962.

Les sept MAN TGX de 510 ch, alimentés au B 100 vont rejoindre les seize autres véhicules fonctionnant à ce même carburant que possèdent déjà l’entreprise et qui sont essentiellement dédiés au transport de containers. « Le B100 est une alternative au gasoil parfaitement compatible avec notre activité de transport de containers car il ne génère quasiment aucune contrainte tant pour l’exploitation que pour les conducteurs, qui ont bénéficié de la formation Profi Drive pour la prise en main des véhicules », indique Perle Becker, présidente de la société de transport du même nom.