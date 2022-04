MAN livre cinq TGX à Routiers Bretons

La société de transport et de logistique Routiers Bretons vient de recevoir cinq tracteurs MAN TGX de 470 ch et accueillera prochainement deux TGS alimentés au bio-carburant B100.

Équipés du moteur D26, six cylindres en ligne de 12,4 litres développant 470 ch, les MAN TGX bénéficient, entre autres, de la nouvelle architecture électronique mise au point par la marque.

« Nous sommes très attentifs au coût total de détention d’un véhicule. Dans ce domaine, les MAN TGX nous donnent entière satisfaction. De plus, le service vente et après-vente est de bonne qualité », déclare Gilles Collyer, président-directeur général de Routiers Bretons. Client du constructeur allemand depuis 1986, le transporteur et logisticien opère essentiellement en France et en Italie. Quatre agences (Rennes, Nantes, Lille et Mâcon) permettent de rouler en flux tendus avec notamment une centaine de semi-remorques frigorifiques.

Créée en 1920, l’entreprise compte aujourd’hui 300 salariés et réalise plus de 26 millions de kilomètres par an. L’entreprise a obtenu le Label CO2 de l’Ademe ainsi que la certification ISO 45001 et ISO 14001.