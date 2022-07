MAN livre ses premiers camions équipés du « BirdView »

Les Transports Legendre, basé à La Bazoche-Gouet en Eure et Loir, viennent de recevoir treize porteur MAN TGM de 290 ch équipés de la technologie BirdView. Cette dernière apporte une vue panoramique du camion à l’aide de 4 caméras HD à grand angle installées à l’extérieur du véhicule. Elles transmettent leurs « vision » à un écran couleur 7 pouces installé dans le poste de conduite. Grâce à la vue panoramique du système multicaméra, il est possible de voir les autres usagers ou les obstacles, et réduire ainsi au minimum les risques inhérents aux changements de direction ou au stationnement.

« BirdView nous assure une sécurité accrue, notamment en région parisienne et dans les centres urbains » témoigne Richard Valerio, dirigeant de la BU Transports des Transports Legendre.

Le système s’allume automatiquement. La vue de proximité, partie avant, côtés et partie arrière, qui s’affiche sur le moniteur s’adapte selon la situation. Le système tient compte par exemple de la vitesse, de l’activation d’un clignotant ou du rapport engagé. Avec l’enregistreur disponible en option, il est également possible de consigner les images pour une analyse ultérieure.