MAN livre un TGX Lion à TPM

Le MAN TGX Individual Lion S de 510 ch livré à l’entreprise TPM jouit de l’ensemble des technologies et équipements qiui caractérisent ce modèle premium de la gamme poids lourd de la marque. Cela passe par la suspension pneumatique intégrale, la rampe de phares, la cabine GX avec son intérieur pack cuir et sa double couchette, la climatisation de nuit mais aussi le système multimédia de 12,3 pouces qui vient compléter le tableau de bord digitalisé. De nombreux systèmes d’assistance à la conduite sont également intégrés comme le régulateur de vitesse avec adaptation de la distance, l’ACC, le Stop & Go, le régulateur topographique MAN Efficient Cruise, ou encore l’assistant de maintien dans la voie pour ne citer qu’eux.

« Nous avons acquis notre premier porteur MAN en 2019 et commandé ce MAN Individual Lion S en 2021. Malgré les délais de livraison, nous avons maintenu notre commande à la grande satisfaction de nos conducteurs qui apprécient le confort du véhicule et la conception intérieure de la cabine, tout comme les aides à la conduite qu’il intègre », déclare Patrick Metz, président de TPM.

Créée en 1992, TPM exerce principalement ses activités en régional, aussi bien en transport de sec, de plantes vertes et de fleurs, mais aussi en transport frigorifique et en transport de stand pour des salons ou de l’événementiel. Une partie de l’activité est consacrée au national, gérée directement par Patrick Metz.