MAN noue un partenariat avec le Groupement FLO

Avec cet accord conclu pour un an renouvelable, les adhérents du Groupement FLO bénéficient de conditions d’achat de véhicules MAN, à la fois pour la vente, l’après-vente et les services. « C’est la première fois que MAN est référencé par le Groupement FLO. Nous allons ainsi pouvoir accompagner les adhérents dans leur démarche d’achat et les suivre tout au long de la vie de leurs véhicules grâce à ce partenariat qui valide le sérieux de la marque », commente Johannes Kramer, directeur commercial camions MAN Trucks & Bus France. Les membres du groupement auront ainsi un interlocuteur dédié, qui les suivront tout au long de la vie du véhicule.

Créé en 1993, le Groupement FLO est composé de 100 entreprises couvrant dix métiers. Il compte plus de 11 000 salariés, plus de 7 800 véhicules moteurs et plus de 9 400 véhicules non moteur, ainsi qu’une capacité d’entreposage de plus de 1,5 million de mètres carrés et plus de 260 sites d’exploitation en France.