MAN OptiView récompensé par l'European Transport Award for Sustainability 2022

La revue allemande spécialisée Transport a décerné, pour la sixième fois, l'European Transport Prize for Sustainbility, qui a pour objectif d'encourager les entreprises du secteur VI à agir de manière durable en récompensant les produits et les stratégies avant-gardistes dans le domaine. Le constructeur d'origine allemande a été récompensé dans la catégorie des systèmes d'aide à la conduite pour MAN OptiView. « Cette récompense montre que nous avons créé une référence absolue dans le domaine des systèmes de remplacement de rétroviseurs [...] », souligne Christoph Huber, président du directoire de MAN Truck & Bus Deutschland GMBH.

Le système MAN OptiView permet de rendre visible les angles morts pour le conducteur. Il remplace les rétroviseurs extérieurs et grand angle et rampe par des caméras sur les côtés et à l'avant du véhicule. Les caméras projettent la circulation autour du camion sur deux écrans haute résolution situés sur les montants A et sur l'écran du système multimédia. Les conducteurs disposent d'un zoom et d'une vue grand angle, en plus de la vue standard. De plus, MAN OptiView regroupe toutes les informations importantes sur la situation du trafic environnement :

des lignes auxiliaires de largeur et de longueur peuvent être superposées aux vues des écrans latéraux ;

l'intégration des affichages d'avertissement de l'aide au changement de direction, de l'aide au changement de voie et l'assistant de prévention des collisions liées au changement de voie dans les deux affichages latéraux.

Enfin, le mode de surveillance est une autre fonction supplémentaire, permettant au conducteur de visualiser les alentours de sa place de parking. Il peut être activé à tout moment via le module de commande situé sur le lit inférieur. Si le véhicule est équipé d'une caméra de recul en plus de l'OptiView, son image est affichée sous forme d'écran partagé sur l'écran multimédia.

Le système MAN OptiView est disponible à la commande pour les séries de camions TGL, TGM, TGS et TGX depuis octobre.