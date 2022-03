MAN présente le prototype de son futur camion électrique

MAN poursuit sa route vers l'électromobilité et dévoile le prototype pour la production en série de son futur camion électrique, fixée pour le début de l'année 2024.

Le constructeur d'origine allemande vient de présenter un premier prototype quasiment prêt pour la production en série du nouveau camion électrique. En plus des nouvelles motorisations zéro émission, MAN développe également des solutions de mobilité électrique globales afin de préparer ses clients avant la mise en service des véhicules. De plus, la création de valeur pour les VI électriques à batteries va être augmentée par la mise en place d'un assemblage de module de batteries au sein de l'entreprise.

Le début de la fabrication des poids lourds électriques à Munich est désormais fixé à 2024, avec une première livraison à court terme de 200 unités. Alexander Vlaskamp, PDG de MAN Truck & Bus, ajoute : « Lorsque l'hydrogène vert sera disponible en quantité suffisante et que les infrastructures adaptées existeront, c'est-à-dire après 2030, nous miserons également sur l'introduction de camions hydrogènes pour certains types d'exploitation. »

Projet Hydrogène

Par ailleurs, le constructeur intensifie sa recherche dans le domaine de la mobilité hydrogène, aidé par une subvention du Land de Bavière de 8,5 millions d'euros destiné au projet "Bayernflotte". Dans le cadre de ce projet, MAN développe des camions dotés de piles à combustible à hydrogène en collaboration avec Bosch, Faurecia et ZF. Ces camions seront testés chez cinq clients bavarois dès 2024 (BayWa, DB Schenker, Gress Spedition, Rhenus Logistics et Spedition Dettendorfer) pour une durée d'un an dans des conditions réelles d'exploitation.