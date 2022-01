MAN propose la mise à jour à distance de la cartographie

MAN Traffic Online intègre les données en temps réel sur la situation du trafic dans le système de navigation du véhicule et renseigne ainsi le conducteur sur les embouteillages, les travaux et déviations ou d'autres perturbations. De plus, la cartographie peut être mise à jour via l'option MAN MapUpdate, qui offre des cartes actualisées et des packs géographiques régionaux. Enfin, grâce à la technologie Over the air, les mises à jour de MAN Online Traffic et de MAN MapUpdate peuvent dorénavant s'opérer à distance, même en déplacement. Valable sur l'ensemble des camions MAN de dernière génération compatibles avec la mise à jour MAN Now, l'offre a pour objectif d'éviter l'immobilisation des véhicules.

En ce moment, MAN Truck & Bus propose deux mois offerts sur douze pour la mise à jour de la cartographie pour toute souscription avant le 31 mars prochain.